Manovra bocciata | Salvini sfida l’UE | ' Non molliamo' E Moscovici grida al

Manovra bocciata dalla Ue - Roma ha tre settimane per modificarla : Mai nella storia dell’Unione europea era accaduto che Bruxelles bocciasse il progetto di bilancio predisposto da un paese membro. È quanto accaduto nei confronti dell’Italia ieri con tempismo immediato rispetto alla lettera di risposta del ministro Tria alle obiezioni della Commissione. Roma ora ha tre settimane di tempo per redigere un nuovo Documento programmatico di bilancio. Per quanto fosse largamente prevista – stanti le ...

Cosa c’è nella bozza della Manovra bocciata dalla Commissione Ue : nella bozza della manovra 2019, circolata ieri, datata 23 ottobre, aumentano le tasse sui giochi (l'incremento è dello 0,50 dal primo gennaio 2019) e le tasse sulle sigarette: sigari, sigarette e tabacco trinciato costeranno di più. Confermati gli stanziamenti per il reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero.Continua a leggere

Manovra bocciata dall’Ue - Salvini : “Non arretreremo - possono mandare anche 12 letterine” : Matteo Salvini, durante l'intervista ai microfoni di Rtl 102.5, dichiara apertamente che il Governo italiano non tornerà indietro di un passo sulla Manovra, nonostante la bocciatura da parte della Commissione europea. La decisione dell'Europa, infatti, secondo il ministro dell'Interno non è altro che "un attacco pregiudiziale all'economia italiana".Continua a leggere

Manovra bocciata - ultimatum Ue : cosa accadrà ora : L'ITER Anche il portavoce del ministero dell'Economia ha spiegato che l'opinione della Commissione 'era ampiamente prevista' e che il governo 'resta impegnato in un dialogo costruttivo con l'...

SCHEDA - Manovra bocciata dalla Commissione Europea : ecco perché : ... con un impatto negativo proporzionalmente piu' marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale'. FLESSIBILITA' 'L'Italia- ricorda ...

Manovra bocciata dall’Europa : e ora che succede? : Quali sono le prossime tappe? Che succede se viene aperta una procedura di infrazione contro l’Italia? Ed è mai capitato in passato?

Manovra bocciata da Ue - governo verso lo scontro con l'Europa - Di Maio : 'Avanti così' : La lettera arrivata al ministro dell'Economia Tria partita da Bruxelles parlava chiaro. In Europa non c'era grande simpatia verso la Manovra finanziaria italiana. Non a caso era stata accompagnata da termini come deviazione inaccettabile e non erano mancate dichiarazioni informali di Juncker e Moscovici che invitavano l'Italia a rivedere quanto stava facendo. Il motivo? Il governo italiano ha scelto di innalzare troppo il deficit fino al 2,4% in ...

Manovra bocciata a mercati aperti Conte : il 2 - 4% per ora non si tocca : Da Bruxelles potevano almeno aspettare la chiusura delle Borse. E invece alle poco dopo le 15 è arrivato il verdetto della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell'Italia. La Commissione europea ha "bocciato" il progetto di bilancio dell'Italia, richiedendo formalmente la presentazione di un nuovo piano entro tre settimane. Segui su affaritaliani.it

Manovra bocciata dall'Ue : deviazione netta del Governo/ Ultime notizie - Giorgetti : "mai più supini all'Europa" : Manovra Economica 2019: Commissione Ue boccia l'Italia, ecco cosa succede ora. Ultime notizie, Salvini-Di Maio a Moscovici: 'non si cambia'.

Manovra bocciata - Di Maio : “Non arriveranno le cavallette - taglieremo altri sprechi” : Il vicepremier Luigi Di Maio commenta la bocciatura della Manovra a Di Martedì: "Non aderisco a questa politica del terrorismo psicologico per la quale adesso con questa bocciatura arriveranno le cavallette. Avremo tutto il tempo di interloquire e dialogare con l'Ue. Noi siamo forti delle nostre ragioni".Continua a leggere

Manovra bocciata Ue : cosa succede adesso - Sky TG24 - : Dal giudizio dell'agenzia di rating Standard&Poor's al parere definitivo della Commissione. A fine 2018 termina il quantitative easing, mentre a gennaio 2019 si potrebbe aprire la procedura per ...

Manovra bocciata - europarlamentare leghista imbratta con una scarpa le carte di Moscovici : Un'iniziativa di protesta che ha fatto molto discutere sui social network: Angelo Ciocca, eurodeputato della Lega, si è tolto una scarpa e l'ha usata per imbrattare i fogli del discorso di Pierre Moscovici. "Rispetto per gli italiani, una suola Made in Italy per chi calpesta i nostri sogni, la nostra economia e le nostre idee", ha detto Ciocca.Continua a leggere

SCHEDA - Manovra bocciata della Commissione Europea : ecco i perché - : ... con un impatto negativo proporzionalmente piu' marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale'. FLESSIBILITA' 'L'Italia- ricorda ...

Manovra Finanziaria 2019 bocciata dall'Europa - ultime notizie | : Respinto il Documento programmatico di bilancio. L'Italia dovrà inviarne uno nuovo entro tre settimane. Dombrovskis: "Dispiace molto ma non abbiamo alternative". Salvini: "Attaccano il popolo italiano"...