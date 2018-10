X Factor 2018 | la guida alla dodicesima edizione

gqitalia

: Celentano difende Asia Argento: 'Chi ti ha cacciato da X Factor è un ipocrita' [news aggiornata alle 21:01] - repubblica : Celentano difende Asia Argento: 'Chi ti ha cacciato da X Factor è un ipocrita' [news aggiornata alle 21:01] - XFactor_Italia : I Live Show di #XF12 sono davvero vicini, ma prima torna un grande appuntamento: il Daily di X Factor inizia staser… - XFactor_Italia : Siamo orgogliosi di presentarvi i 12 concorrenti di #XF12! ?????? -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Nuovo palco, nuovo direttore artistico, nuovo giudice tra tre veterani e soprattutto nuovi talenti in gara: si scaldano i motori per X, al via giovedì 25 ottobre in prima serata su Sky Uno (e in streaming su SkyGo e NOW tv). Il talent show, giunto, quest’anno presenta effettivamente alcune novità, presentatestampa direttamente dall’Arena in cui si assisterà a quello che il produttore Nils Hartmann ha definito «lo show più bello di sempre», condotto per l’ottava volta da Alessandro Cattelan. X, le squadre e i concorrenti Sono partiti in più di 40.000, gli aspiranti concorrenti che si sono presentati alle audizioni in tutta Italia. Attraverso il meccanismo di selezione, riassunto televisivamente in 4 puntate di Audizioni, due di Bootcamp e una di Home Visit, sono state composte 4 squadre, composte da tre concorrenti ...