Pallamano | Qualificazioni Europei 2020 | l’Italia sfida la Russia a Mosca nella prima

oasport

: #Pallamano, #QualificazioniEuropei2020: l'#Italia sfida la #Russia a Mosca nella prima giornata - OA_Sport : #Pallamano, #QualificazioniEuropei2020: l'#Italia sfida la #Russia a Mosca nella prima giornata -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Per la Nazionale italiana dimaschile è tempo di fare sul serio, con l’inizio della seconda fase delleagli, che porteranno gli azzurri a, per affrontare domani la, favorita per il passaggio del turno insieme all’Ungheria. Per l’Italia di Riccardo Trillini si registra l’assenza per infortunio del portiere Vito Fovio, rimpiazzato dall’estremo difensore del Pressano Valerio Sampaolo, mentre saranno della partita i giovanissimi Umberto Bronzo e Nicolas Dainese, militanti rispettivamente tra le fila di Junior Fasano e Veszprem, in Ungheria. Problemi fisici anche per i russi, che non potranno schierare il centrale Pavel Atman, così come il terzino Sergei Gorbok ed il mancino Konstantin Igropulo, mentre ci sarà l’ala sinistra Timur Dibirov, stella del Vardar campione d’Europa 2017. La gara si svolgerà ...