Il calore della neve | la recensione

Politano - voglia di derby : 'Ci farà capire se l'Inter potrà dare fastidio. Sentiamo il calore della gente' : Qualche difficoltà iniziale nell'ambientarsi, cosa più che giustificata per chi veniva da un altro mondo. Poi l'esordio in Champions e il gol al Cagliari come momenti di svolta. Sempre in campo, ...