ATP Antwerp – Kyle Edmund strepitoso! Monfils sconfitto in rimonta dopo due tie-break

ATP Antwerp - la finale sarà Edmund-Monfils : Gasquet va al tappeto : ATP Antwerp, Kyle Edmund giocherà domani la finale contro Monfils, sconfitto stasera in due set Gasquet ATP Antwerp, Kyle Edmund approda in finale dopo aver sconfitto questa sera il francese Gasquet in due set. 6-3 6-4 il punteggio dell’incontro, abbastanza netta la superiorità del tennista britannico che affronterà domani nella finalissima un altro francese. Si tratta di Gael Monfils, il quale questo pomeriggio ha battuto ...

ATP Antwerp – Monfils sugli scudi : liquidato Schwartzman in due set - il francese è in finale : Gael Monfils accede alla finale dell’ATP di Antwerp: il tennista francese supera Diego Schwartzman e accede all’ultimo atto del torneo belga Dopo una stagione passata fra uno scarso stato di forma e diversi problemi fisici, Gael Monfils sta tornando piano piano ai livelli che gli competono. Dopo la finale vinta al challenger di Kaohsiung (Taiwan), il tennista francese avrà la possibilità di vincere un torneo ben più prestigioso, quello sul ...

Tennis – ATP Antwerp : Caruso sciupa tutto - Ivashka ne approfitta e stacca il pass per i quarti di finale : Il Tennista italiano va avanti di un break nel terzo e decisivo set ma spreca l’occasione di chiudere il match con il servizio a favore, cedendo 2-1 al bielorusso Salvatore Caruso si ferma al secondo turno del torneo di Antwerp, l’azzurro spreca una grande occasione per staccare il pass per i quarti di finale, perdendo lucidità nel momento topico dell’incontro. Al turno successivo ci va invece il bielorusso Ivashka, abile ...