Spazio | pronta al lancio missione europea ‘Bepi Colombo’

meteoweb.eu

: RT @OperaFisista: Mars 2020, la Nasa pronta a scegliere il sito di atterraggio - Spazio & Astronomia - - OperaFisista : RT @OperaFisista: Mars 2020, la Nasa pronta a scegliere il sito di atterraggio - Spazio & Astronomia - - OperaFisista : Mars 2020, la Nasa pronta a scegliere il sito di atterraggio - Spazio & Astronomia - - Cityrumors_it : La lettera di protesta di un cittadino #Teramo #terremoto -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) E’alla primain collaborazione con l’agenzia spaziale giapponese Jaxa e chiamata ‘Bepi Colombo’ in onore del matematico italiano Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984), le cui ricerche sulla rotazione di Mercurio hanno aperto la strada all’esplorazione del pianeta piu’ piccolo del Sistema Solare e il piu’ vicino al Sole. Ilavverra’ dalla base di Kourou alle 3:45 ora italiana di sabato 20 ottobre. Thales Alenia Space ha un ruolo fondamentale nella; coinvolta gia’ alle sue origini nel 2007, ha coordinato un team di 35 aziende in Europa, responsabile in particolare dei sistemi di tlc, controllo termico, distribuzione della potenza elettrica, integrazione e test, computer di bordo, fino al supporto per la campagna di. Inoltre ha realizzato due strumenti fortemente innovativi: ...