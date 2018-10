Ostia | Spada | prima condanna per mafia a esponente clan Ultime notizie | Raggi non

Ostia - condannati tre membri del clan Spada : riconosciuta l'aggravante mafiosa : Processo con rito abbreviato al termine dell'indagine che portò in cella 32 persone

Roma - clan Spada : tre condanne per associazione di stampo mafioso. È la prima volta per il gruppo attivo a Ostia : Il tribunale di Roma ha riconosciuto per la prima volta l’associazione di stampo mafioso per tre appartenenti al clan degli Spada, attivo nella zona di Ostia. In particolare il gup Claudio Cappiello, accogliendo le richieste del pm Mario Palazzi, ha condannato a 10 anni e 8 mesi Massimiliano Spada e Massimo Massimiani detto Lelli e a 9 anni di carcere Claudio Galatioto. I tre erano stati arrestati nel gennaio scorso nella maxi operazione che ...

Ostia - nuovo colpo al clan Spada : la Finanza sequestra beni per 19 milioni : Cinque decreti di sequestro ordinati dal tribunale di Roma. Salvini: "La giornata comincia bene". Nei giorni scorsi i sequestri delle case popolari dove abitavano alcuni esponenti della famiglia che aveva in scacco il litorale romano

