Volley – Youth Olympic Games | Scampoli e Bertozzi conquistano uno straordinario argento

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Claudiae Nicoll’nella terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires Claudiae Nicolhanno conquistato una straordinaria medaglia d’nella terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires che si concluderanno domani. Il duo allenato da Caterina De Marinis oggi si è arreso con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-19) a Voronina/Bocharova, coppia russa numero 1 del tabellone presentatasi in Argentina dopo aver già conquistato in stagione il titolo iridato Under 19 e quello continentale Under 20. Le due azzurrine si sono rese protagoniste di un match giocato alla pari e senza timori reverenziali durante il quale hanno a più riprese tentato di ostacolare la corsa delle forti atlete russe. Per le giovani atlete italiane si tratta comunque di un risultato eccezionale arrivato al termine di un ...