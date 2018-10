Italia anti-Ue | solo il 44% vuole restare in Europa Ma il 66% è favorevole all' euro

Amnesty accusa la polizia francese : "Insulta - insegue e respinge in barba alle leggi i migranti verso l'Italia" : Amnesty International denuncia "violazioni sistematiche" dei diritti di rifugiati e migranti al confine franco-italiano, in seguito a una missione di osservazione realizzata i 12 e 13 ottobre, nella zona di Briancon, nelle Alpi francesi, non lontano dal villaggio italiano Clavière oggetto delle recenti polemiche legate allo sconfinamento da parte della gendarmeria francese. "Il Governo francese la smetta di fare orecchie da mercante", ...

Italia - euroscetticismo record : ecco quanti cittadini voterebbero per restare nell'Ue : ... Lega in calo, M5S torna primo partito ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI Secondo un sondaggio condotto il 18 settembre da Gpf per AffarItaliani.it, il Movimento Cinque Stelle torna la prima forza politica d'...

Peptidi anticancro ed energia smart : le startup Italiane premiate alla gara europea sull'innovazione : All'Innoveit awards dell'Istituto europea per l'innovazione si distinguono due startup italiane specializzate nei settori della sanità e dell'energia

DIETRO LE QUINTE/ L'operazione 'anti-Italiana' di Berlusconi e Juncker : Berlusconi sta con l'establishment che lo ha disarcionato nel 2011 e oggi ambisce a far cadere Salvini. Addio centrodestra. Il dado è tratto.

Migranti scaricati in Italia - per i francesi un ‘errore’ - Salvini : ‘Vergogna’ : Forse pensavano di farla franca le autorita' francesi quando qualcuno ha ordinato al alcuni agenti della gendarmeria di scaricare come pacchi postali due Migranti di origine africana nelle foreste vicino a Torino. Forse la procedura illegale adottata da Parigi per liberarsi dei clandestini era stata gia' messa in pratica altre volte, e il ‘gioco’ sarebbe proto ancora se i poliziotti della Digos Italiana non avessero inquadrato per caso con la ...

Furgone con migranti dalla Francia all'Italia - Salvini : 'Vergogna - non accettiamo scuse' : Le immagini dei migranti portati in Italia di nascosto dalla Gendarmerie della Francia rischiano di provocare un vero e proprio caso diplomatico: nonostante le giustificazioni addotte da Parigi per un episodio decisamente imbarazzante [VIDEO], il ministro dell’Interno Matteo Salvini accusa il governo transalpino, chiamando in causa anche il presidente Macron come possibile 'mandante' delle operazioni segrete al confine tra i due Paesi. “Quanto ...

Serie A Story - ottavo episodio. Stagione 2002-03 : vince ancora la Juve con due giornate di anticipo. Al Milan la Champions League in una finale tutta Italiana : Prosegue il nostro viaggio nella storia del nostro Campionato di Serie A. Anno 2002. Il Brasile vince il suo quinto Mondiale sconfiggendo in finale la Germania per 3-0: i verdeoro mantengono il primato di Nazionale ad aver vinto più Mondiali nella storia, aumentando il loro bottino a cinque Coppe del Mondo. Grande trascinatore della Seleçao è il “Fenomeno” Ronaldo, capocannoniere del torneo con 8 reti, che passa in quell’estate dall’Inter al ...

E-commerce continua a crescere in Italia. I prodotti più venduti 2018-2019 e settore trainanti. Statistiche : Turismo, prodotti di informatica e tecnologici e abbigliamento: settori e prodotti che trainano la crescita costante dell’E-commerce in Italia

La denuncia del giornalista : “Ho visto i francesi scaricare i migranti ogni ora in Italia” : La denuncia del giornalista: “Ho visto i francesi scaricare i migranti ogni ora in Italia” Il giornalista freelance Maurizio Pagliassotti: Io quando filmavo questi scarichi venivo invitato dalla gendarmerie a mostrare i documenti. In Italia” Così l’ha definita il giornalista freelance Maurizio Pagliassotti testimone di altri casi in passato e non solo di quello di Claviere, cittadina piemontese dove la Gendarmerie ha ...

Migranti - Salvini non accetta scuse di Macron su Claviere/ Italia vs Francia - 'Bardonecchia era informata' : Scontro Italia-Francia a Claviere: Salvini, 'Macron scarica i Migranti al confine? Chiarisca'. Ultime notizie, 'mistero' del furgone Gendarmerie.

Migranti 'scaricati' a Claviere - scambio di accuse tra Italia e Francia | Salvini : "No alle scuse" | E si scopre che i militari francesi controllarono due Italiani : "La prefettura francese si è già scusata ma ora c'è una strumentalizzazione politica individuale" dicono dall'Eliseo riferendosi a Salvini