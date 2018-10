Rapine ai danni dei dipendenti di un bar e di una tabaccheria | condannati due conviventi

Gorizia - Rapine ai danni di laboratori tessili cinesi : 2 arresti e 5 fermi. “Usavano machete e imbavagliavano le vittime” : Utilizzavano machete, coltelli e armi da fuoco per furti e rapine ai danni di loro connazionali, metodicamente imbavagliati e legati con fascette di plastica. I carabinieri di Gorizia hanno per questo arrestato 5 cinesi, ritenuti componenti di una banda che agiva in cinque regioni italiane. L’operazione ha permesso di risalire ai presunti responsabili di due rapine in appartamento, a San Pier d’Isonzo (Gorizia) e Mestre, e sette furti e ...