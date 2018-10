Giulia Salemi ricorda Pechino Express | “Sono stata sabotata”

Gf Vip - Giulia Salemi ammette : "Ho baciato Jeremias" : Nel corso della quarta puntata del Gf Vip, Ilary Blasi ha mostrato a Giulia Salemi e a Francesco Monte cosa Cecilia Rodriguez e Ignzio Moser pensano di loro.I due fidanzatini, infatti, nell'ultima puntata di Casa Signorini hanno sparato a zero sulla Salemi. "Allora lo possiamo dire - ha detto Cecilia Rodriguez durante il programma - dopo che Giulia Salemi ha puntato Jeremias, Francesco e si è messo in mezzo anche Andrea Iannone. Allora io dico ...

Cosa è successo tra Giulia Salemi e Jeremias? La confessione al GF Vip e la replica del fratello di Belen : Giulia Salemi confessa a Francesco Monte di essersi scambiata solo un bacio con Jeremias Rodriguez: le illazioni di Cecilia trovano fondamento ed arriva anche la replica del fratello di Belen Giulia Salemi parla a Francesco Monte di un bacio tra lei e Jeremias Rodriguez. La bella italo-persiana, concorrente del Grande fratello Vip 3, è stata accusata da Cecilia (ex fidanzata di Francesco) di puntare la sua famiglia e di voler diventare la ...

Francesco Monte litiga con Giulia Salemi : «Mi sono rotto - non sono il tuo fidanzatino» : L'amore non è bello se non è litigarello. E se per Francesco Monte e Giulia Salemi, inquilini chiacchierati della casa del Grande Fratello Vip, non si può ancora parlare...

