America' s Cup | Nzl conferma contatti ufficiali con il secondo team italiano

Sci alpino – South American Cup - Alex Vinatzer si piazza al secondo posto dietro il russo Trikhichev : Vinatzer secondo nel gigante della South American Cup di Cerro Castor, Maurberger e Borsotti ai piedi del podio secondo posto di Alex Vinatzer nel gigante maschile di Cerro Castor valido per la South American Cup. Il diciannovenne finanziere altoatesino, sesto al termine della prima manche, ha recuperato quattro posizioni nella seconda parte di gara, conclusa a 34 centesimi dal vincitore russo Pavel Trikhichev, il quale ha realizzato il ...

Sci alpino – South American Cup : trionfa il francese Grange - gli azzurri Bacher e Liberatore sul podio : Bacher secondo e Liberatore terzo nello slalom Fis di Cerro Castor vinto da Grange, azzurri prossimi al rientro in Italia Secondo e terzo posto per Fabian Bacher e Federico Liberatore nello slalom maschile disputato sulla pista argentina di Cerro Castor e valevole per la South American Cup. L’altoatesino e il trentino hanno concluso con un distacco rispettivamente di 96 centesimi e 1″04 dal vincitore francese Jean Baptiste ...

Atletica - Continental Cup 2018 : l’America vince a Ostrava - battuta l’Europa. Lasitskene e Lyles sugli scudi : L’America ha vinto la Continental Cup 2018 di Atletica leggera, competizione riservata ai contingenti per continente e giunta alla terza edizione. A Ostrava (Repubblica Ceca) la formazione rappresentante il Nuovo Mondo si è imposta con un totale di 262 punti sconfiggendo così l’Europa che difendeva il titolo (233), l’Asia (188) e l’Africa (142). Nella seconda giornata di gare spiccano il 10.01 dello statunitense Noah ...

Vela - America’s Cup 2021 : il nuovo regolamento. Luna Rossa potrebbe venire affiancata da altri team italiani : Dal 6 al 21 Marzo 2021 ad Auckland (Nuova Zelanda) si disputerà la Coppa America, con ben cinque campi di regata secondo la direzione del vento. Importanti cambiamenti attendono gli appassionati di Vela, a partire dal ritorno dei monoscafi, dopo che il team svizzero Alinghi introdusse a Valencia, nel 2010, la sfida tra catamarani. Scelta molto coraggiosa da parte del defender Emirates team New Zealand che, nell’incontro a Cowes (Inghilterra) con ...

Il ritorno di Luna Rossa - accordo Prada-Pirelli per l’America’s Cup 2021 : Luna Rossa si sta preparando ad affrontare il percorso che la porterà verso la 36esima America’s Cup, in programma ad Auckland nel marzo 2021, stringendo un accordo con Pirelli che diventerà il co-title sponsor con Prada dell’imbarcazione eletta Challenger of the Record della manifestazione. In virtù di questo titolo, saranno gli italiani, insieme ai neozelandesi, a organizzare le gare e a decidere quali saranno le regole in gioco ...

America’s Cup - accordo Luna Rossa-Pirelli. Co-title sponsor della barca - progetto pluriennale per vincere il trofeo! : Svolta importantissima per Luna Rossa in vista dell’America’s Cup 2021. Mancano ancora tre anni all’appuntamento cruciale per il mondo della vela ma il team italiano si sta già muovendo per arrivare preparato all’appuntamento e puntare al prestigioso trofeo. Oggi è stata sottoscritta una partnership con Pirelli per sviluppare un progetto pluriennale. Dunque Pirelli e Prada saranno Co-title sponsor dell’imbarcazione, ...

