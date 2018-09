Manovra | Lega | quota 100 per pensioni e taglio Ires

Legge di bilancio - Lega : “In Manovra pensione quota 100 a 62 anni e taglio Ires alle imprese” : Secondo fonti del Carroccio la riunione "è stata molto positiva e Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5 Stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni". Spunta il taglio dell' Ires al 15%.Continua a Legge re

Manovra - Giovanni Tria si piega a Matteo Salvini? Fonti della Lega : 'L'impegno del ministro' : Uno dei partecipanti alla riunione ha s piega to: 'Il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Manovra : fonti Lega - vertice p.Chigi positivo - impegno Tria a trovare soluzioni : Roma, 21 set. (AdnKronos) – E’ stata “una riunione molto positiva e il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni”. Così, una fonte leghista presente stamanai al vertice sulla Manovra questa mattina a Palazzo Chigi, commenta l’esito della riunione ...

Manovra - Lega : Tria ha preso atto volontà politica riforme : Roma, 21 set., askanews, - Il vertice di maggioranza che si è svolto a palazzo Chigi è stata 'una riunione molto positiva e il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni'. …

Manovra - stop agli aumenti dell'Iva. La lite sul "reddito". Lega : solo agli italiani : L'ipotesi di un aumento selettivo delle aliquote Iva per finanziare le misure della Manovra è durata lo spazio di una giornata. Una meteora nelle complesse trattative per mettere insieme...

Manovra : Lega - quota 110 con 62 anni : ANSA, - ROMA, 20 SET - La proposta della Lega sulle pensioni prevede " quota 100, 62 anni di età e 38 di contributi, realizzabile in modo efficace e ragionevole". E' quanto si legge in una nota al ...

Manovra : Lega - quota 110 con 62 anni : ANSA, - ROMA, 20 SET - La proposta della Lega sulle pensioni prevede " quota 100, 62 anni di età e 38 di contributi, realizzabile in modo efficace e ragionevole". E' quanto si legge in una nota al ...

Bilancio - Giorgetti (Lega) : “Il reddito di cittadinanza sarà nella Manovra ” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ribadisce che nella manovra sarà inserito il reddito di cittadinanza : "Non è che dobbiamo fare tutto in un anno. La stessa legge di Bilancio è pluriennale. L'importante è che si incominci un sentiero".Continua a leggere

Manovra - Lega e M5s trattano per spartirsi 9 miliardi a testa - ma... : Gli sherpa economici di Lega e M5s trattano per spartirsi in Manovra 9 miliardi a testa e chiedono al ministro dell'economia, Giovanni Tria, di trovare anche i 12,4 miliardi necessari a sterilizzare l'Iva.