MAMMA UCCIDE FIGLIO A REBIBBIA Dopo il Ponte Morandi un’altra tragedia che coinvolge lo

Per fermare lo sfratto fa esplodere la casa. E uccide la MAMMA : Un boato. Poi la pioggia di calcinacci in strada e le grida disperate, sempre più disperate. Una donna è morta ieri mattina a Napoli e i due figli sono rimasti gravemente feriti nell'esplosione di un'...

Incendio doloso uccide 4 fratellini : dopo 9 mesi la MAMMA esce dall’ospedale per i funerali : Lo scorso dicembre quattro bambini di età compresa tra i 3 e 14 anni sono morti in un Incendio scoppiato nella notte nella loro casa di Salford, in Inghilterra. La mamma di 36 anni si salvò ma, gravemente ferita, ha saputo solo recentemente della morte dei figli. Ora uscirà per la prima volta dall'ospedale per partecipare ai funerali dei bambini.Continua a leggere

Una MAMMA UCCIDE i figli disabili e tenta il suicidio - sul 'dopo di noi' va fatto qualcosa in più Uccide figli disabili e tenta suicidio - ... : Non si classifichi questo episodio come un semplice caso di cronaca nera, o magari frutto di depressione o mancanza di lucidità. Questo scelta disperata ed estrema rappresenta ancora l'unico piano B ...

Cagliari : 64enne uccide 2 figli disabili - poi si spara/ Mandas - il Sindaco : "Una MAMMA eroica" : Cagliari, donna uccide i due figli disabili poi tenta il suicidio. Ultime notizie, dramma famigliare verificatosi nelle scorse ore a Mandas, in Sardegna: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 00:04:00 GMT)

Pagani - MAMMA trova la figlia morta nel letto e si uccide lanciandosi dal balcone : Choc a Pagani, in provincia di Salerno. La madre trova la figlia morta nel letto della sua stanza e si uccide lanciandosi dal balcone del terzo piano. È accaduto in via Malet. Le vittime...

Usa - contromano in autostrada a 160 km/h : noto Youtuber uccide se stesso - una MAMMA e la figlia di 12 anni : Trevor Heitmann , giovane Youtuber di 18 anni , noto come McSkillet , è morto giovedì 24 agosto in seguito a un incidente stradale avvenuto su un'autostrada della California . Il ragazzo, il cui ...

Russia - MAMMA UCCIDE figlia 18enne - poi si giustifica : 'Era troppo polemica' : La figlia, appena diciottenne, era troppo polemica e la madre, una quarantanovenne, ha deciso di ucciderla nel sonno con un'ascia. E' accaduto a Cajkovskij, cittadina adagiata sula riva destra della Kama, appartenente al Territorio di Perm, nella Russia nordorientale. L'agghiacciante storia è stata raccontata dalle testate locali e rilanciata dal Daily Mail. Una convivenza difficile La convivenza tra Tatiana Degirmendzhy e la figlia diciottenne ...

“MAMMA - sto per raggiungerti” - scrive messaggio su Facebook e si uccide : era un calciatore : Brendon Holder aveva 24 anni e militava come attaccante nel Carmarthen Stars, un squadra di calcio del Galles. Sabato mattina si è tolto la vita dopo aver dato l'addio a parenti ed amici con uno struggente post su Facebook: "Per favore, non pensate che io sia egoista".Continua a leggere

MAMMA-mostro uccide la figlia di soli 17 mesi facendole mangiare sale : Una mamma ha ucciso la propria figlia di 17 mesi facendole mangiare a forza un"alta quantità di sale. Un orrore.È successo, nel luglio 2016, in South Carolina (Usa), dove la donna, di nome Kimberley Martines, ha compiuto l"atrocità con la folle intenzione di attirare l"attenzione del marito, con il quale stava divorziando.A riportare la vicenda è il The Sun, che scrive come quando la bimba fu trasportata di urgenza in ospedale, versasse in ...

"BUBBLE GIRL" LA BAMBINA CHE VIVE IN UNA BOLLA/ Il bacio di sua MAMMA può ucciderla : è nata senza anticorpi : Una rarissima situazione congenita ha fatto sì che una bimba inglese nascesse totalmente priva di sistema immunitario, adesso VIVE rinchiusa in una stanza di ospedale(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Bimbo fa pipì a letto - sua MAMMA lo tortura e lo uccide/ Morsi - lividi sul 70% del corpo e bruciature : Bimbo fa pipì a letto, sua mamma lo tortura e lo uccide. Morsi, lividi sul 70% del corpo e bruciature di sigarette: il piccolo è stato massacrato prima di morire(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 17:52:00 GMT)