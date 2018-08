Tg4 | Gerardo Greco nuovo direttore | così cambia la rete

Tg4 - Gerardo Greco è il nuovo direttore : Mediaset ha dichiarato con un comunicato ufficiale che il giornalista Gerardo Greco è stato scelto per diventare il nuovo direttore di TG4

Gerardo Greco nuovo direttore del Tg4 - ora è ufficiale : Dal 10 agosto 2018 il giornalista – ormai ex – Rai Gerardo Greco sarà il nuovo direttore del Tg4, come volevano le indiscrezioni uscite nei mesi scorsi. Greco al suo fianco il condirettore Rosanna Ragusa. A dare l’ufficialità è stata la stessa Mediaset, che ha diffuso un comunicato a corredo della notizia, in cui si legge anche: “L’ingresso di Gerardo Greco alla guida del Tg4 anticipa un altro importante ...

Gerardo Greco nuovo direttore responsabile del Tg4. Mediaset : “Al via una vera e propria rivoluzione della rete” : Continuano i cambiamenti in casa Rete4: Gerardo Greco dal 10 agosto sarà il nuovo direttore responsabile del Tg4. Codirettrice Rosanna Ragusa – già alla guida di testate giornalistiche Mediaset, tra cui l’agenzia interna NewsMediaset. A renderlo noto è la stessa azienda in una nota. “L’ingresso di Gerardo Greco alla guida del Tg4 anticipa un altro importante rinnovamento, quello di tutta Retequattro. Dalle prossime settimane ...

Gerardo Greco passa a Mediaset?/ La direzione del Tg4 : “Il mio futuro professionale? Non ho nascosto nulla!” : Gerardo Greco passa a Mediaset? Per lui si aprono le porte della direzione del TG4: “Il mio futuro professionale? Non ho nascosto nulla!”, il comunicato e la risposta al Giornale Radio Rai.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 18:24:00 GMT)

ReteQuattro - Gerardo Greco nuovo direttore del Tg4 : Aria di cambiamento sempre più profondo, dalle parti di ReteQuattro. Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Roberto Giacobbo in Mediaset con un programma in prima serata sul quarto canale e l’addio anticipato dei programmi di Mario Giordano, Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro, ecco la notizia dell’approdo di Gerardo Greco al TG4, dove lo attende la direzione. Ma non solo: si parla anche di un nuovo show in access ...

Gerardo Greco verso la direzione del Tg4. Il giornalista ai colleghi Rai : «Non sono affezionato alle poltrone» : Gerardo Greco Le trattative con Mediaset sono in corso da tempo: Gerardo Greco, ormai, non ne fa mistero. Il giornalista romano, attuale direttore del Giornale Radio Rai, potrebbe infatti passare all’emittente del Biscione a partire dalla prossima stagione tv. Ad attenderlo a Cologno Monzese, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, ci sarebbe la direzione del Tg4. Se tutto andasse per il verso giusto, l’ex conduttore di Agorà ...