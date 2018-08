Star Trek | Patrick Stewart torna come capitano Picard

Star Trek : Patrick Stewart sarà di nuovo Jean-Luc Picard nella nuova serie CBS! : Kurtzman ha dichiarato: "Con enorme gioia, è un privilegio dare il benvenuto - ancora una volta - a Sir Patrick Stewart nel mondo di Star Trek. Per oltre 20 anni i fan hanno sperato nel ritorno del ...

Star Trek - Patrick Stewart sarà ancora il capitano Picard in una nuova serie TV : ... dedicarsi alla scienza, all'esplorazione e al comando. Sento di essere pronto a tornare al ruolo per queste stesse ragioni " continuare la ricerca e provare a vivere sotto quella luce di conforto e ...

Patrick Stewart torna in Star Trek con una nuova serie tv di CBS All Access : I fan di Star Trek possono gioire: CBS All Access mantiene le promesse fatte poche settimane fa e comincia ad ampliare l'universo di Star Trek: Discovery con l'arrivo di nuove produzioni legate al suo universo.Durante la Star Trek Convention di Las Vegas Patrick Stewart, storico interprete di Jean-Luc Picard in Next Generation, ha sorpreso il pubblico, come si può vedere nel video in apertura, annunciando che riprenderà il vecchio ruolo del ...

L’attore Patrick Stewart reciterà in una nuova serie di “Star Trek” : L’attore britannico Patrick Stewart tornerà a interpretare il personaggio di Jean-Luc Picard in una nuova serie di Star Trek prodotta dal servizio di streaming americano CBS All Access. Stewart aveva recitato nei panni di Jean-Luc Picard dal 1987 al 1994 in Star The post L’attore Patrick Stewart reciterà in una nuova serie di “Star Trek” appeared first on Il Post.

Star Trek IV : Rotta verso la Terra/ Il film non va in onda (oggi - 16 luglio 2018) : Star Trek IV: Rotta verso la Terra, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 16 luglio 2018. Nel cast: Leonard Nimoy che ha curato anche la regia, William Shatner e DeForest Kelley. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:41:00 GMT)

Star Trek IV : ROTTA VERSO LA TERRA/ Su TV8 il film con Leonard Nimoy (oggi - 16 luglio 2018) : STAR TREK IV: ROTTA VERSO la TERRA, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 16 luglio 2018. Nel cast: Leonard Nimoy che ha curato anche la regia, William Shatner e DeForest Kelley. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:20:00 GMT)

Star Trek III - ALLA RICERCA DI SPOCK - TV8/ Info streaming del film di Leonard Nimoy (oggi - 9 luglio 2018) : STAR TREK III - ALLA RICERCA di SPOCK va in onda su TV8 oggi. Nel cast figurano William Shatner e DeForest Kelley, ALLA regia Leonard Nimoy. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:22:00 GMT)

Gli smartphone di Star Trek e le altre tecnologie che la fantascienza aveva previsto : I presupposti alla base di questa scienza sono che il gruppo su cui si raccolgono i dati sia molto numeroso, che dati stessi debbano essere molti dettagliati e che la tecnologia per elaborare questa ...

Come sarà Star Trek secondo Quentin Tarantino? : Star Trek e Quentin Tarantino costituiscono un binomio che, già sulla carta, appare spaziale. Il regista, re del pulp e dintorni, non si è mai cimentato con la fantascienza e tutti sono curiosi di scoprire Come il suo mondo possa declinarsi in questa dimensione. Tarantino affronterà la nuova sfida non appena avrà finito di lavorare su Once Upon A Time In Hollywood, il film che vedrà Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Al Pacino alle prese con la ...

Star Trek II - L'IRA DI KHAN - TV8/ Info streaming del film di Nicholas Meyer (oggi - 2 luglio 2018) : STAR TREK II - L'IRA di KHAN su Tv8: in prima serata va in onda il film diretto da Nicholas Meyer. Nel cast troviamo William Shatner e Leonard Nimoy. (oggi, 2 luglio 2018)(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:38:00 GMT)

Star Trek II - L'ira di Khan/ Su Tv8 il film con William Shatner e Leonard Nimoy (oggi - 2 luglio 2018) : Star Trek II - L'ira di Khan su Tv8: in prima serata va in onda il film diretto da Nicholas Meyer. Nel cast troviamo William Shatner e Leonard Nimoy. (oggi, 2 luglio 2018)(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:23:00 GMT)

Star Trek - TV8/ Info streaming del film con William Shatner (oggi - 25 giugno 2018) : STAR TREK, Tv8: va in onda stasera a partire dalle ore 21.30 il film diretto da Robert Wise. Nel cast troviamo William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Star Trek/ Su Tv8 il film con William Shatner (oggi - 25 giugno 2018) : Star Trek, Tv8: va in onda stasera a partire dalle ore 21.30 il film diretto da Robert Wise. Nel cast troviamo William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:23:00 GMT)

La saga di Star Trek arriva su TV8 : ecco quando : Da Star Trek del 1979 a Star Trek Beyond. TV8 dedica una programmazione speciale alla saga completa di Star Trek: ecco tutti gli appuntamenti televisivi arriva su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) la saga completa di Star Trek. Tredici imperdibili appuntamenti dedicati alle tredici pellicole cinematografiche che hanno portato sul grande schermo le vicende degli umani del futuro. ecco tutta la programmazione prevista su TV8. Star Trek, la ...