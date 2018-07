Salvini pro Putin | “bene annessione russa della Crimea” Intervista Washington Post

Nairobi de "La casa di carta" contro Matteo Salvini : "Ho provato il razzismo sulla mia pelle - a scuola mi chiamavano 'zingara'" : È uno dei personaggi più amati de "La casa di carta". Alba Flores, che nella popolare serie tv di Netflix interpreta il personaggio di Nairobi, ha sfruttato la sua notorietà per mandare un messaggio a Matteo Salvini. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha ribadito il suo orgoglio per essere gitana e ha invitato il ministro dell'Interno a dimettersi. "Salvini dimission", "Stop racism" e "Stop antigitanismo" sono gli ...

Fermato romeno per lo stupro di Piacenza - Salvini "Castrazione chimica" : Un romeno di 34 anni è stato Fermato a Milano perché accusato della violenza sessuale denunciata a Piacenza da una barista di nazionalità cinese. L’uomo, in fuga, è stato identificato e bloccato dai carabinieri. Pregiudicato per altri reati, era agli arresti domiciliari con il permesso di uscire, durante il giorno, per andare al lavoro. La donna, titolare di un bar, ha raccontato agli investigatori di ...

“È saltato tutto”. Tra Di Maio e Salvini - è successo in queste ore. Il problema dei problemi : È stallo nel governo sulle nomine per la Cassa depositi e prestiti. Ieri il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte e al quale avrebbero dovuto partecipare i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, assieme al ministro dell’Economia, è stato ”rinviato per impegni”. La convocazione era arrivata dopo il nulla di fatto di mercoledì per le nomine alla Cassa depositi e prestiti, la società per azioni controllata per ...

'Sui migranti Salvini ha un approccio muscolare - ma noi dobbiamo restare umani' - dice la grillina Grande : E quanto può durare? 'La politica prevede divergenze e mediazioni'. Ma molti parlamentari del M5s, ad esempio, sembrano in preda a un crisi bipolare. Sostengono la linea di Salvini sull'accoglienza, ...

Il memoriale di CRAXI su Tangentopoli è stato taciuto dalla grande stampa. Doveva costituire la base per una commissione di inchiesta sul '92. E ora ci sono gli "onesti".

Salvini mantiene la promessa : incontra la madre del parà ucciso in Afghanistan : Alla fine Matteo Salvini ha mantenuto la promessa e ha incontrato Annarita Lo Mastro, la mamma di David Tobini, parà ucciso in Afghanistan. Il ministro dell'Interno le aveva promesso che l'avrebbe vista non appena sarebbe tornato dalla Libia e così è stato. "Come stai?", ha esordito Salvini, provocando un po' di spaesamento in Annarita: "Bene Ministro....", risponde la donna che ha portato con sé una torta tricolore, con in mezzo lo stemma ...

Open Arms : l'Italia non protegge noi e i profughi come Josefa | Salvini : non un migrante in più : Scontro tra la Ong e il ministro che in tweet si chiede "cosa nascondono per non attraccare in Italia"

Caso Regeni - Salvini in Egitto : "Vogliamo fare giustizia"/ "Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo" : Caso Regeni, Salvini in Egitto: "Vogliamo fare giustizia. Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo". Le ultime notizie.

Denuncia migranti morti Open Arms - Salvini : 'Nessuno in mare - solo meschina propaganda' : âNon c'era nessuno in mare com'era prevedibile, la guardia costiera libica lavora per salvare vite non per fare affogare nessuno. La...

Caso Regeni - Salvini : "Da Egitto promessa di risposte in tempi brevi" : "Mi è stato promesso chiarezza , con risposte certe in breve tempo ". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha incontrato al Sisi a Il Cairo. "Dobbiamo riallacciare una ...

Salvini : su Regeni da Egitto promesso che giustizia sarà fatta : Roma,, askanews, - "Ci tengo a ringraziare il presidente egiziano con cui ho avuto modo di parlare su tanti temi per riallacciare una collaborazione tra Italia ed Egitto che è fondamentale, strategica ...