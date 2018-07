Golf – Barritz Cup | Maria Vittoria Corbi trionfa nella 119ª edizione dopo un

sportfair

(Di domenica 15 luglio 2018) L’azzurra ha distaccato di ben undici colpi la transalpina Charlotte Lafourcade e di dodici la sua connazionale Alizee Vidalha dominatoBiarritz Cup vinta con 261 (66 62 66 67, -15) colpiuna entusiasmante corsa di testa. E’ un momento particolare per ilitaliano con la terzanell’arco di quattro giorni, la prima giovedì scorso con Matteo Cristoni (Scottish Boys Under 16), la seconda ieri con le Girls azzurre campionesse d’Europa a Squadre e oggi con la diciassettenne tesserata per il CastelganClub. In totale sono nove i successi internazionali in stagione dei dilettanti azzurri di cui due per team. Sul percorso delde Biarritz (par 69),città francese da cui il circolo prende nome, l’azzurra ha distaccato di ben undici colpi la transalpina Charlotte Lafourcade(272, -4) e dodici la sua connazionale ...