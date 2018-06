Delitto Avetrana | Michele Misseri scrive alla mamma di Sarah Scazzi Lettera choc

Sarah Scazzi - ex Ivano Russo : “Ha mentito”/ Delitto Avetrana - i sospetti sulla versione di Virginia Coppola : Sarah Scazzi, nuova udienza del procedimento sul Delitto di Avetrana che vede imputato anche Ivano Russo: il giovane smentito dalla ex fidanzata Virginia Coppola. Ha mentito?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:17:00 GMT)

SARAH SCAZZI - IVANO RUSSO INCASTRATO DA EX COMPAGNA?/ Delitto Avetrana - il rapporto con Virginia Coppola : SARAH SCAZZI, nuova udienza del procedimento sul Delitto di Avetrana che vede imputato anche IVANO RUSSO: il giovane smentito dalla ex fidanzata Virginia Coppola. Ha mentito?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:00:00 GMT)

Sarah Scazzi - Ivano Russo incastrato da ex compagna?/ Delitto Avetrana - Michele Misseri torna ad autoaccusarsi : Sarah Scazzi, nuova udienza del procedimento sul Delitto di Avetrana che vede imputato anche Ivano Russo: il giovane smentito dalla ex fidanzata Virginia Coppola. Ha mentito?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:57:00 GMT)

SARAH SCAZZI - L'EX DI IVANO RUSSO : "HA MENTITO"/ Delitto Avetrana - nuove ombre sul giovane - sentiti i parenti : SARAH SCAZZI, nuova udienza del procedimento sul Delitto di Avetrana che vede imputato anche IVANO RUSSO: il giovane smentito dalla ex fidanzata Virginia Coppola. Ha mentito?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:59:00 GMT)

Delitto di Avetrana - parla l’ex di Ivano Russo : “Quando Sarah veniva uccisa lui non era a casa” : Delitto di Avetrana, parla l’ex di Ivano Russo: “Quando Sarah veniva uccisa lui non era a casa” La testimonianza di Virginia Colletta, ex di Ivano Russo, smentisce quella dell’ex amore di Sabrina Misseri a amico della piccola Sarah. Il giovane ha sempre affermato di essere a casa mentre la ragazzina veniva strangolata nel garage dei […] L'articolo Delitto di Avetrana, parla l’ex di Ivano Russo: “Quando Sarah veniva uccisa lui non era ...

Delitto di Avetrana - parla l’ex di Ivano Russo : “Quando Sarah veniva uccisa lui non era a casa” : La testimonianza di Virginia Colletta, ex di Ivano Russo, smentisce quella dell'ex amore di Sabrina Misseri a amico della piccola Sarah. Il giovane ha sempre affermato di essere a casa mentre la ragazzina veniva strangolata nel garage dei Misseri. Sentiti nuovamente anche i parenti del Russo, che all'epoca confermarono la sua testimonianza.Continua a leggere

Tutta la verità sul Delitto di Avetrana - l'omicidio della piccola Sara Scazzi in prima serata su Nove - : Sull’omicidio della piccola Sarah Scazzi è stato detto e scritto di tutto, ma nonostante Sabrina Misseri e Cosima Serrano siano state definitivamente condannate all’ergastolo, sul delitto di Avetrana restano ancora molte zone d’ombra. Dubbi che «Tutta la verità», il programma che ricostruisce alcuni dei più controversi e clamorosi fatti di cronaca del nostro Paese proverà a chiarire attraverso nuove testimonianze, filmati inediti, audio ...

'Tutta la verità' sul Delitto di Avetrana : i dubbi della mamma di Sarah Scazzi : Concetta Serrano, mamma di #Sarah Scazzi, ha rilasciato un'intervista per la realizzazione di Tutta la verita' [VIDEO], il programma che andra' in onda in esclusiva sul NOVE giovedì 26 aprile alle 21.25. In questa seconda puntata, dopo aver affrontato nella prima la strage di Erba che vede processualmente colpevoli Olindo e Rosa Bazzi, la trasmissione si occupera' del delitto di #Avetrana. Parla Concetta Serrano, mamma di Sarah Scazzi Un altro ...

Delitto di Avetrana - sul Nove uno speciale di “Tutta la verità” con nuove testimonianze e filmati inediti : Giovedì 26 aprile, in prima serata alle ore 21:25 sul Nove, andrà in onda il secondo speciale di Tutta la verità, il programma prodotto da Verve media company per Discovery Italia, che ricostruisce alcuni dei più controversi e clamorosi fatti di cronaca del nostro Paese. Dopo la prima puntata dedicata alla strage di Erba, Tutta la verità affronterà il Delitto di Avetrana, l’omicidio nell’agosto 2010 della quindicenne Sarah Scazzi, per cui sono ...