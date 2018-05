Rischio sismico | indagini strutturali in edifici pubblici a Pozzallo

Terremoto in Molise - tra Rischio sismico e incubo profezia nelle stesse zone distrutte nel 1456 : ... si è diffusa con una certa viralità una profezia allarmante lanciata da una sedicente profetessa brasiliana, Gustan Luciane Johansson , che ha annunciato tre violenti terremoti in tutto il mondo per ...

Terremoto Centro Italia - comitato Illica Vive : “La carta del Rischio sismico è stata aggiornata?” : “Il comitato Illica Vive e’ accanto al popolo marchigiano per la terribile scossa di questa mattina”: lo si legge in una nota di Sabrina Fantauzzi, fondatrice del comitato Illica Vive ed Elvira Mazzarella segretario generale. “E’ dalle 5.11 che cerchiamo di dare il nostro contributo attraverso la circuitazione delle informazioni e delle immagini per essere utili in un momento che ci ricorda l’inizio di questo ...

Rischio sismico : dove non può sorgere il deposito di scorie nucleari : Smaltimento di scorie nucleari (foto: LaPresse) Per un paese come l’Italia, che la Protezione civile inserisce tra quelli “a maggiore Rischio sismico del Mediterraneo”, il pericolo terremoti è uno dei fattori che pesa di più nella scelta di dove collocare il futuro deposito nazionale delle scorie nucleari. Il centro accoglierà 75mila metri cubi di rifiuti radioattivi a media e bassa intensità che l’Italia negli anni ha prodotto e produrrà: ...