Di Maio e Salvini blindano Savona | Mattarella | “Inammissibili diktat a Conte e

L'irritazione di Mattarella verso Salvini e Di Maio : inammissibili diktat a premier e presidente : ... a partire da ieri sera, sul nome di Paolo Savona indicato a più riprese come prossimo ministro dell'Economia. Un atteggiamento che il presidente interpreta come un'interferenza nelle funzioni che la ...

Colle : no diktat su ministri. Salvini e di Maio : scelta squadra spetta a Conte : Reduci dall’incontro con il premier incaricato, i leader di Lega e M5S smorzano le polemiche: dei ministri si occupano Conte e il Colle. Pd e Leu saranno all’opposizione, così come FI. FdI promette sostegno “selettivo” alle misure “sovraniste”. In serata Conte avrà anche un colloquio con alcuni rappresentanti delle vittime delle banche. Attacco di Salvini alla Ue sulla manovra...

Governo : Martina - totale incoerenza Salvini-Di Maio : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – "è impressionante l'incoerenza totale di Di Maio e Salvini rispetto alle alleanze e alla scelte dei premier 'eletti dal popolo'. Altro che cambiamento, qui torna la vecchia politica". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, uscendo da Montecitorio.

Paolo Savona - Di Maio ha letto bene il curriculum del ministro indicato da Salvini? : L’analisi del curriculum vitae è diventato l’argomento della settimana. Sono circa trenta anni che, per motivi professionali, valuto curricula e, da sempre, i criteri di scelta dei candidati sono tarati sui profili richiesti dal committente. Esiste, in questa attività, una regola imprescindibile: indipendentemente dai requisiti oggettivi e, spesso, anche brillanti del candidato (voti, skill, esperienze, pubblicazioni, ecc), è necessario che nel ...

Paolo Savona ministro dell'Economia - guerra tra Mattarella e Di Maio e Salvini : 'Inammissibili diktat dai partiti' : ... spiegano fonti vicine al presidente Sergio Mattarella , non c'è un problema di veti sulle nomine dei ministri , nello specifico, quella di Savona all' Economia , , ma in realtà la questione da ...

Di Maio e Salvini blindano Savona - Mattarella : “Inammissibili diktat a Conte e Quirinale” : Al Quirinale stanno attendendo i risultati delle consultazioni di Giuseppe Conte dopo l’incontro di ieri. Alla domanda se esistano veti presidenziali su alcuni ministri, al Quirinale si risponde che il tema all’ordine del giorno non è quello di presunti veti ma, al contrario, quello dell’inammissibilità di diktat nei confronti del presidente del Co...

Governo : Salvini e Di Maio rilanciano su Savona. Colle avverte : 'No ai diktat' : Partita, nella quale resta il nodo dell'Economia con il Movimento e il Carroccio che non sembrano voler arretrare dalla loro prima scelta, Paolo Savona. Se il timing verrà rispettato lunedì e martedì ...

Governo : Salvini-Di Maio al lavoro su squadra - Lega insiste su Savona : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Contatti continui tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al lavoro sui nodi della squadra di Governo. Il leader della Lega e quello dei 5 Stelle sono entrambi alla Camera nel palazzo dei gruppi, a poca distanza dalla sala dei Busti a Montecitorio dove sono in corso le consultazioni del premier incaricato, Giuseppe Conte. Non è escluso che al termine degli incontri possa esserci un vertice a tre Salvini-Di ...

Boldrini contro Salvini e Di Maio : "Al governo leader maschilisti" : "Nel nuovo governo rischiano di entrare dei leader di partito che si vantano di essere maschilisti". Nel corso dell'intervento al convegno Donne costituenti alla Camera del Lavoro di Milano, Laura Boldrini è tornata ad attaccare a testa bassa Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che in queste ore stanno formando il governo, accusandoli, appunto, di vantarsi di "essere maschilisti" e di portare "avanti il maschilismo come una bandiera".Durante ...

Di Maio - Salvini e gli apprendisti stregoni : È probabile che come dicono in molti il governo che sta per nascere sia il più a destra della storia repubblicana. Certamente è il primo governo da settant'anni, non solo in Italia ma in tutta l'Europa occidentale, formato interamente da forze estranee alle tradizioni costitutive della moderna democrazia europea: popolari, socialisti, liberali, con l'aggiunta più recente dei verdi che nell'Europa del centro-nord ...

