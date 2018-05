GF15 news | primo finalista e due eliminati

Blastingnews

: Anche i cani contro il Grande Fratello: protesta la protezione animali [us] #gf15 - enpaonlus : Anche i cani contro il Grande Fratello: protesta la protezione animali [us] #gf15 - enpaonlus : Grande Fratello 2018 #GF15: Enpa Onlus vie legali contro Filippo per la fase choc [us] - mattiahiguain98 : RT @Radio105: Ma non si era lasciati ieri? ?? #GF15 -

(Di martedì 22 maggio 2018) Nella sesta puntata del Grande Fratello 2018, condotto da Barbara D'Urso, in onda questa sera su Canale 5, assisteremo a una doppia eliminazione e conosceremo il nome deldi questa edizione. Le sorprese non mancheranno, anche perché entrerà in casa una nuova concorrente, come annunciato dalla D'Urso a Domenica Live. Doppia eliminazione eSarà una puntata ricca di sorprese, quella che andrà in onda questa sera; prima di tutto il pubblico sovrano dovrà decidere chi tra Danilo, Lucia Bramieri e Simone dovrà lasciare il gioco. A sorpresa, nel corso della puntata, arriverà un'altra eliminazione. Non si conoscono al momento i meccanismi che porteranno a questa nuova uscita, così come non è ancora stato svelato come verrà deciso il nome del. A poche settimane dalla conclusione delquindi, sapremo chi sarà ildi questa ...