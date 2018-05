GOTHAM - There Will Be Light Recensione degli episodi 4x21 One Bad

lostinaflashforward

(Di lunedì 21 maggio 2018) Da Killing Joke a No Man’s Land,conclude la sua quarta stagione citando due tra le più celebri saghe fumettistiche di Batman nei duefinali.Due scelte d’impatto che, anche se molto libere nell’adattamento, riescono a creare l’atmosfera cupa che ha caratterizzato anche la prima parte di stagione, grazie al villain di Mr Pyg.“One Bad Day” e “No Man’s Land” riescono a creare delle situazioni più adulte e violente che coinvolgono anche e soprattutto i personaggi più giovani come Bruce Wayne e Selina Kyle, catapultandoli in un vortice di pazzia dal quale usciranno inevitabilmente cambiati.Proprio loro, infatti, sono i protagonisti dell’arco narrativo ispirato a Killing Joke, in un percorso coerente e centrato, anche in relazione al cliffhanger finale del ventunesimoo, che trascina Bruce al limite, prima di prendere la decisione che caratterizzerà la sua intera ...