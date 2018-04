Gb - il giudice in aula : "Alfie sta morendo" Respinto l'ultimo ricorso : non verrà in Italia : Mentre il padre del piccolo ha minacciato di fare causa a tre medici dell'Alder Hey Hospital di Liverpool, la giustizia inglese ha bocciato l'ennesimo ricorso dei genitori del piccolo che chiedevano di poter portare Alfie in Italia. E le ore stanno passando...