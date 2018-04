Foligno | a palazzo Trinci la mostra Divina sezione'

umbriacronaca

: Si parte — presso Foligno Palazzo Giusti Orfini - francispin76 : Si parte — presso Foligno Palazzo Giusti Orfini - UmbriaRadio : Fino al 29 aprile, presso Palazzo Brunetti Candiotti l’innovativo progetto didattico anteprima alla VIII Festa di S… - Framorcom : RT @Framorcom: Foligno: cosa vedere in un giorno, Duomo, Palazzo Trinci -

(Di sabato 21 aprile 2018)Dante e, un legame storico che si alimenta sempre di più: in questa direzione si colloca la. L'architettura Italiana per laCommedia", in programma a ...