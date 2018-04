Blitz della Polizia nel carcere di via Cavour 100 agenti per i controlli ed elicottero

Blitz della Polizia all'alba - decine di agenti nel carcere di Campobasso - : Una imponente operazione della Polizia coordinata dalla Procura di Campobasso è in corso dalle prime luci dell'alba nel capoluogo di regione . Numerosi agenti, arrivati in supporto anche dalle regioni ...

‘Ndrangheta - arrestato latitante “pericoloso” della cosca Pesce. Il Blitz dei Cacciatori e l’arresto del narcotrafficante : I carabinieri hanno arrestato in località Ponte Vecchio di Gioia Tauro Vincenzo Di Marte, di 37 anni, indicato come elemento di spicco della cosca “Pesce” della ‘ndrangheta. Di Marte era latitante dal giugno 2015 quando si era sottratto ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Reggio Calabria, su richiesta della Procura Distrettuale, perché ritenuto responsabile di associazione per delinquere ...

Blitz della Finanza a Marina Grande : sequestrati venti chili di datteri di mare : SORRENTO - Due persone denunciate e 20 chili di datteri di mare sequestrati insieme all'attrezzatura necessaria per pescarli: è il bilancio dell'ultima operazione contro la pesca di frodo messa a ...

Università di Foggia - Blitz della Guardia di Finanza : ci sono 21 indagati : L'Università di Foggia "nel mirino" della Guardia di Finanza. blitz delle fiamme gialle nel dipartimento di agraria: l'operazione, coordinata dalla Procura di Foggia, è relativa ad...

Foggia - Blitz della Finanza all'università di Agraria : 21 indagati per truffa : Perquisizioni presso il dipartimento di Scienze Agrarie dell'università di Foggia sono state eseguite questa mattina dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una indagine su presunte irregolarità nella ...

Reggio Calabria - Blitz nella notte : arrestato Giuseppe Pelle - capo strategico della ‘Ndrangheta : L'uomo si nascondeva in un'abitazione isolata e semi irraggiungibile a Condofuri: nel blitz impiegati 50 uomini della polizia. Il boss si è arresto senza opporre resistenza.Continua a leggere

Blitz della notte a Condofuri : arrestato il boss Giuseppe Pelle - capo strategico della 'Ndrangheta : Pelle era nascosto in una abitazione isolata in una zona impervia alle porte del paese in provincia di Reggio Calabria

Milano - Blitz contro il fortino della droga di Via Padova : Tante forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, Polizia, Polizia locale, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, stamani all'alba hanno effettuato un blitz nella famosa Via Padova di Milano, conosciuta con il nome di "fortino della droga" quartiere che per anni è stato il degrado di Milano con droga, prostituzione e altre faccende legate al mondo dell'illegalità. Operazione "ripristino dell'ordine". Dalle 5 di stamani le forze dell'ordine hanno ...

Roma - Blitz della polizia nel campo nomadi : Roma, blitz della polizia nel campo nomadi Roma, blitz della polizia nel campo nomadi Continua a leggere

Milano - Blitz nel “fortino della droga” di via Cavezzali : sgomberato il residence. Controlli antiterrorismo negativi : Uno spiegamento di 700 uomini, 180 appartamenti controllati e 70 persone accompagnate in questura. blitz all’alba nel residence di via Cavezzali 11, a Milano, un palazzo di 8 piani nei pressi di via Padova ritenuto il “fortino della droga” e più volte al centro di fenomeni di microcriminalità. Lo sgombero è iniziato intorno alle 6 di questa mattina: polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco hanno ...

Roma - il Blitz della polizia nel campo rom di via dei Gordiani : Operazione straordinaria di polizia a Roma , nel campo rom di via dei Gordiani , nel quartiere prenestino. Le videocamere di Matrix hanno documentato l'azione delle forze dell'ordine , in tutto una ...

Blitz all'istituto pedagogico della Resistenza a Milano : vetri rotti e porte divelte : Blitz nella notte a Milano all'istituto pedagogico della Resistenza. Questa mattina sono stati ritrovati alcuni vetri rotti delle finestre dell'istituto, porte divelte e doumenti buttati in aria. A denunciare l'episodio è stato proprio l'istituto con un messaggio sulla sua pagina Facebook: "È successo di nuovo. Abbiamo trovato la nostra sede devastata, di nuovo. Non sappiamo a opera di chi... Si fa per dire. Ma certe sono le migliaia di euro di ...