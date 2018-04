' No | Spotify non è e non sarà mai il Netflix della musica'

Perché Spotify non potrà mai diventare il Netflix della musica : ... è definitivamente sdoganato come modello imprenditoriale innovativo anche se in un'economia tuttora fragile. Il mercato discografico del 2017, che supera i 16 milioni di dollari, non arriva oggi al ...

Bufera hi-tech non ferma Spotify : l'atteso debutto a Wall Street : La piattaforma streaming stima entrate tra i 4,9 e i 5,3 miliardi di euro con una crescita del 20-30% su base annua, meno del 40% registrato nel 2017. Prevista anche una riduzione delle perdite: sono ...

‘Non uso Spotify e in macchina ho un cd di Prince’. Due chiacchiere con Dado Parisini - il guru del pop : Dado Parisini è uno dei musicisti italiani che ha realizzato maggiori vendite discografiche in tutto il mondo. Produttore e arrangiatore per artisti come Irene Grandi, Nek e Raf, Parisini è oggi reduce dai lavori per l’ultimo disco di Laura Pausini, Fatti sentire. Incontrarlo e chiacchierare con lui di musica è come entrare nel sancta sanctorum della produzione pop: “Con Laura ci eravamo separati artisticamente nel 2013 e lei da allora ha preso ...

Spotify craccato - 2 milioni di utenti non abbonati hanno rimosso la pubblicità : ecco la reazione della piattaforma : Il servizio di musica in streaming della Mela ha raggiunto i 38 milioni di utenti paganti e, stando a valutazioni del Wall Street Journal, sta incrementando il numero di utenti ad un ritmo superiore ...

Se state insultando Spotify non avete ragione - opinione - : Provate ad applicare questo stesso concetto nel mondo reale, non in quello digitale, e vi accorgerete di quanto sbagliato sia e dei problemi in cui potreste incorrere. Sinceramente non ci sembra il ...

Le tre migliori alternative a Spotify che non funziona : gratis o Deezer a pagamento : A partire da ieri in tanti stanno valutando nuove alternative a Spotify, possibilmente gratis e andando al dì là della soluzione Deezer che resta a pagamento. Il motivo? Come si poteva ampiamente prevedere, sono in arrivo le contromisure per chi ha scaricato l'applicazione in questione con un APK che permettesse di aggirare il pagamento. Facciamo dunque il punto della situazione, a partire dalle email che sono giunte a coloro che utilizzano il ...

Spotify MOD APK Non Funziona Più : Ecco Le Alternative : Spotify ha iniziato a bloccare tutte le app moddate e craccate per Android. Da oggi l’app Spotify MOD APK per Android ha smesso di Funzionare. Ecco le Alternative per avere Spotify Premium Gratis su Android Spotify MOD APK Alternative per Android Anche tu usavi Spotify Premium craccato su Android? Probabilmente hai notato che a partire da oggi il […]

Spotify down/ Piattaforma non raggiungibile : account bloccati per chi usava l'app illegalmente : Spotify down: sito ufficiale non raggiungibile e Piattaforma in tilt. Gli utenti del servizio di streaming musicale lamentano sui social il blocco degli account craccati.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 20:11:00 GMT)

Rivoluzione a Wall Street. Perché quella di Spotify non è una quotazione come le altre : ... in particolare, dovrebbe utilizzare le plusvalenze per aumentare le royalty da girare ai propri artisti presenti su Spotify, che spesso lamentano le insufficienti entrate garantite dallo streaming. ...