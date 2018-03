Genoa : Spolli 'La salvezza in tre sfide' : 'Avremo due partite importantissime,contro Spal e Cagliari, poi il derby ha dichiarato Nicolas Spolli , ospite all'evento benefico di Stelle nello sport edopo il Crotone. Siamo consapevoli che in ...

Genoa - Spolli : 'Icardi e Higuain ci faranno vincere il Mondiale. Perin è l'erede di Buffon' : Tra le avversarie che si frapporranno fra l'Argentina e la Coppa del Mondo non ci sarà ovviamente l'Italia: 'E' triste non vederla al Mondiale. Per un amante del calcio come me non sarà la stessa ...