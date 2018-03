Congresso di Possibile : il regolamento per pArtecipare : Partecipa al Congresso di Possibile: è un esercizio di democrazia, ed è un esercizio di politica, per scegliere assieme la sinistra che sarà . [regolamento DEL Congresso DI Possibile 2018]

Teatro pieno a Vicenza per il lancio della campagna elettorale - Otello Dalla Rosa : 'Ai vicentini diciamo : siamo dalla tua pArte' : Che la politica si costruisce anche, e meglio, dal basso. Tutto l'opposto di quanto sta avvenendo nel centrodestra dove il candidato per Vicenza verrà deciso dai partiti, nelle segrete stanze romane ...

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Il Pd ai 5 stelle : ok al confronto se si ripArte da zero : resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centro destra punta per la presidenza del Senato. È questa, a quanto si apprende, la decisione presa da...

Consiglio comunale L'Aquila - approvata proposta deliberativa per società pArtecipate : L'Aquila - Il Consiglio comunale dell’Aquila riunito nell’aula “Tullio De Rubeis” della sede di Villa Gioia, ha approvato all’unanimità la proposta deliberativa, presentata dall’assessore alla Rigenerazione urbana, Mobilità e Sviluppo Carla Mannetti, riguardante lo schema di convenzione con i Comuni di Pizzoli e di Barete per l’istituzione del Servizio associato per le politiche europee (Sape). All’ufficio verranno affidate, in ...

Camere : apertura Pd 'Ok a confronto se si ripArte da zero'. Nuova riunione centrodestra : Ultime mosse prima della seduta delle Camere di domani che ha all'ordine del giorno l'elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. Ieri il centrodestra ha invitato le altre forze ...

Arte per tutti con Valore Cultura : Sono solo alcune delle iniziative che di Valore Cultura 2018, il programma con cui Generali Italia apre la stagione dell'Arte a tutti i attraverso ingresso agevolato a mostre, spettacoli teatrali, ...

Fabio Fazio - Anac boccia il contratto con la Rai : “Elementi di criticità e perplessità su costi-ricavi”. CArte alla Corte dei Conti : Nel contratto di Fabio Fazio si “ravvisano elementi di criticità” e “perplessità sulla giustezza dei costi/ricavi preventivati”. Con questo atto d’accusa l’Anac ha deciso di ‘denunciare’ il caso dello stipendio del conduttore Rai alla Corte dei Conti. La decisione è arrivata al termine di un’istruttoria lunga e complessa riguardo al compenso, alla durata dell’accordo tra il volto di Che ...

“Hitler contro Picasso e gli altri” - documentario di Claudio Poli : l’ossessione nazista per l’Arte : “Questa è la storia di come Hitler depredò la grande bellezza dell’Europa. Rapì non solo vite umane, ma espressioni artistiche di una cultura”. Ottant’anni fa il regime nazista condannò la cosiddetta ‘arte degenerata’. Oggi, nel 2018, il regista Claudio Poli, grazie alla 3D Produzione in collaborazione con la Nexo Digital e Sky Arte HD, […]

Il writer che trasforma le svastiche in opere d'Arte : La prima svastica a Berlino è diventata una zanzara. Buffa, beffarda, disegnata su un muro nel quartiere residenziale di Schöneberg. 'Perché un 'moschito'? Perché i neonazisti sono come le ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - vincolo d'Arte per le opere d'arte (oggi - 22 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,8 euro ad azione. vincolo di collezione per le opere d'arte. Ultime notizie live di oggi 22 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Regione pArte civile nel processo per la morte di Nadia Orlando : La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di costituirsi parte civile nel processo per il femminicidio di Nadia Orlando , la ventunenne di Dignano assassinata nel luglio dello scorso ...

Migranti - Sala : “Sindaco Gallarate paga biglietto per Milano? Provocazione. Sul tema qualcuno fa la sua pArte - altri no” : “Il problema è serio ma quello che noto è che qualcuno fa sempre la sua parte, qualcun altro no”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine di un incontro milanese, ha risposto ad Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, comune del Varesotto, che in questi giorni ha deciso di pagare il biglietto per Milano a 12 richiedenti asilo. “Ha ragione lui – ha continuato – ho altro a cui pensare, non a queste sui provocazioni” L'articolo ...

Ipertensione Arteriosa : cause - sintomi e valori fuori norma : L’Ipertensione arteriosa è una patologia che comporta l’innalzamento dei valori diastolico (minimo) e sistolico (massimo) della tensione sanguigna oltre ai limiti fisiologici e che quasi in tutti i soggetti assume andamenti cronici. Lo sviluppo della patologia, soprattutto sopra i 50 anni di età, non comporta alcun sintomo e agisce nell’ombra, degenerando in complicanze severe, talvolta dall’esito mortale. La cura ...

Diretta / Sudtirol Teramo (risultato live 0-0) streaming video e tv : Un'occasione per pArte! : Diretta Sudtirol-Teramo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma mercoledì 21 marzo 2018.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 17:15:00 GMT)