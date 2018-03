Serie A Torino | Mazzarri | «Brutto periodo Pensiamo al futuro»

Serie A Fiorentina - Pioli : «Vittoria d'autorità a Torino» : TORINO - "Oggi mi sono sentito di correre sotto la curva insieme ai ragazzi. Abbiamo giocato una grande partita". Stefano Pioli accoglie con grande felicità la vittoria della sua Fiorentina per 1-2 in ...

Serie A - Torino-Fiorentina 1-2 : quarto ko di fila. I tifosi : 'Cairo - vattene!' : La cronaca della partita, ora. BASELLI FEBBRE - Baselli si è svegliato in ritiro con la febbre alta. Subito a casa, e Valdifiori in campo, play , ultima da titolare: contro il Genoa il 30 dicembre, , ...

Serie A - Torino-Fiorentina 1-2 : decide un rigore di Thereau al 94' : VAR protagonista con due rigori assegnati e uno tolto ai viola. Per i granata, in gol con Belotti, quarta sconfitta di fila

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia contro Ragusa per certificare il secondo posto. Torino vuole i playoff : Terzo turno del Round of Challenges della Serie A1 di Basket femminile. Mancano solo due partite al termine di questa seconda fase, prima dei playoff. Nonostante il ridotto numero di partecipanti (dieci), saranno sempre in otto ad accedere alla postseason, mentre le ultime due si giocheranno la retrocessione. La classifica è delineata, ma qualcosa da definire ancora c’è. In testa alla classifica c’è Schio, certa del primo posto, ma ...