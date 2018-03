Non solo Orban e Kaczynski | il populismo avanza a Est

Non solo sport - Motonautica oltre confini : ... delle regole, degliavversari, ma sopratutto in un mondo sempre più globale punta adaggregare dove la politica non riesce come successo alleOlimpiadi con le Coree. Ora ad esempio aggiunge il n.1dell'...

"Fare la vittima è diventato un mestiere. La storia Non la fanno solo le vittime" : "C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l'hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te". È ancora una volta l'ex brigatista rossa Barbara Balzerani a sollevare la polemica sul quarantennale del rapimento Moro, al quale ...

MotoGp Qatar - è dominio Dovizioso - solo Nono Rossi : Sesta piazza per il ampione del Mondo Marc Marquez con la prima Honda, davanti al compagno di squadra Dani Pedrosa. Più indietro le Yamaha, che piazzano solo Valentino Rossi al nono posto e Zarco al ...

Prima “Routine” in italiano per Google Assistant - che ora fornisce le ultime notizie e Non solo : Google Assistant può ora contare su diverse altre funzionalità in lingua italiana, da una sorta di Prima "Routine" alla lettura delle notizie e alla riproduzione di suoni rilassanti. Ecco cosa è in grado di fare l'assistente virtuale. L'articolo Prima “Routine” in italiano per Google Assistant, che ora fornisce le ultime notizie e non solo proviene da TuttoAndroid.

Non solo tecnologia : gli altri ingredieti dell'innovazione in medicina : Non basta la tecnologia: l'innovazione in medicina deve tener conto delle questioni bioetiche, oltre che dei bisogni dei pazienti

Non solo tecnologia : gli altri ingredienti dell’innovazione in medicina : Rivoluzione digitale, innovazione tecnologica: il cambiamento che sta investendo la medicina non si limita a questi aspetti. Ci sono, ad esempio, quelli legati alla bioetica. “In passato, prima si introduceva una tecnologia e poi si facevano i conti con le conseguenze. Oggi la ricerca è lunga, ci vogliono dieci anno per portare un’innovazione sul mercato. Ecco allora che la bioetica deve accompagnare tutti i passaggi”. A dirlo, ...

#GiornataMondialeDelSonno 2018 : che Non diventi solo business : Il 16 marzo si celebra l'evento annuale dedicato alla cultura e consapevolezza dell'importanza del sonno. La giornata mira a promuovere i comportamenti protettivi nei confronti delle alterazioni e dei disturbi del sonno. Sono previste iniziative, eventi e manifestazioni nella maggior parte dei Paesi del mondo.In questo anno, la giornata pone al centro l'attenzione per il rispetto dei ritmi biologici dell'individuo, all'interno dei quali ...

Pagelle/ Dinamo Kiev Lazio (0-2) : i voti della partita. Non solo Lucas Leiva (Europa League ottavi) : Pagelle Dinamo Kiev Lazio 0-2: i voti della partita. Lucas Leiva è un mostro (Europa League ottavi). Grande prestazione del centrocampista brasiliano, in gol in Ucraina(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:20:00 GMT)

“Gli Stati Uniti Non sono un paese per pensionati - l’Ecuador sì. Solo qui viviamo il nostro sogno americano” : Hanno lavorato per tutta la vita e ora sono costretti ad abbandonare il loro paese per andare alla ricerca del benessere che gli era stato promesso. sono centinaia i pensionati americani che nell’ultimo decennio hanno detto addio alla bandiera a stelle e strisce per passare la loro vecchiaia in Ecuador. Con in tasca i risparmi di una vita, non si scappa Solo dal fallimento del sogno americano ma anche da una sanità che non garantisce una ...

M5S-Lega ma Non solo : alleanze e numeri nel risiko post-elezioni : A dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo fervono le trattative per l’elezione dei presidenti della Camere e per il varo del nuovo governo. Ma la confusione regna sovrana. La...

Non solo astrofisico - Stephen Hawking fu anche un canottiere : ... in qualche modo ha vissuto le sensazioni che si provano a praticare il canottaggio e lo riconoscono, è bene condividerle con tutto il mondo remiero. Questa volta, il giorno dopo la sua morte e alla ...

Dall'Inghilterra : 'Non solo Inter e Napoli su Asamoah - c'è anche Conte' : LONDRA - La Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Kwadwo Asamoah , ma secondo il 'The Sun' deve fare i conti con le pretendenti, a partire dal Chelsea di Antonio Conte . Sull'esterno ganese, ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Johann Zarco : “Non so cosa farò nel 2019. Penso solo a fare bene su ogni circuito” : Johann Zarco è uno dei piloti che destano maggiore interesse alla vigilia della stagione di MotoGP. Ai nastri di partenza del GP del Qatar, infatti, il francese è un outsider di rilievo, oramai una certezza al top con la sua Yamaha Tech3. “Non mi aspettavo di essere in questa posizione. Ma essere in testa alla gara proprio qui, un anno fa, mi ha dato fiducia. Il modo in cui ho concluso la stagione, poi, mi ha permesso di capire qualcosa in ...