Ferrero | “Torreira lo vogliono tutti | non solo Inter e Napoli”

calcioweb.eu

: Sampdoria, Ferrero: 'Torreira può andare dove vuole: dare moneta e vedere cammello' - VoceGiallorossa : Sampdoria, Ferrero: 'Torreira può andare dove vuole: dare moneta e vedere cammello' - calciomercatoit : #SampInter - L'annuncio di #Ferrero su #Torreira -

(Di domenica 18 marzo 2018) “Torreira andrà all’o al Napoli? Andrà dove gli pare. Vedere moneta, avere cammello. Torreira è un fuoriclasse e molte squadre lo. L’abbiamo preso quando nessuno lo conosceva, nella vita e nel calcio ci vuole coraggio. L’hanno chiesto anche altri club importanti esteri ma questo non è il momento di parlare di mercato”. Lo dice il presidente della Sampdoria, Massimo, parlando ai microfoni di Premium Sport dell’esse dei grandi club per il centrocampista uruguaiano. Se arrivasse l’Europa la Sampdoria darebbe continuità al suo progetto? Il passo importante è stato fatto ed è sotto gli occhi di. Avevamo dei buoni fantini ma senza i cavalli e le stalle non saremmo andati da nessuna parte. Io sono ambizioso, fosse per me terrei”, aggiungenel pre-partita di Sampdoria-. Richieste per Praet e ...