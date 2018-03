Benetton conquista Eurotunnel E passa dai golf alla Manica grazie ai profitti delle

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 marzo 2018) I, primi azionisti di Atlantia, hanno acquistato direttamente da Goldman Sachs il 15,4% di. Si tratta dell’acquisto della quota più rilevante del Tunnel sotto la. Dcomplessa produzione sul mercato di, oggi in crisi, ihanno da tempo intrapreso la strada anzi l’autostrada, della gestione e costruzioneinfrastrutture. Con questa operazione, avvenuta qualche settimana fa, Atlantia è diventata primo azionistaa un investimento da un miliardo di euro che li mette in cima all’elenco degli azionisti forti del gruppo, visto che il pacchetto acquistato controlla il 26,6% dei diritti di voto. Atlantia si è infilata nel Tunnel seguendo il suo business naturale, mentre è impegnata in un’altra grande operazione per l’ acquisto (che sta per concludersi) di Abertis, il colosso autostradale Iberico che dal maggio scorso è presente anche in ...