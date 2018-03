Dinamo Kiev-Lazio | le pagelle | Anderson dà spettacolo | Luiz Felipe affidabile

EL : Dinamo Kiev-Lazio - le possibili formazioni e dove vedere la partita in tv Video : Momento non certamente fortunato per la Lazio, che nelle ultime quattro partite ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. I biancocelesti vengono da quindici giorni davvero impegnativi. Infatti, nelle ultime due settimane, la Lazio ha pareggiato a Cagliari e perso in extremis in casa contro la Juventus in campionato, è stata eliminata dalla Coppa Italia ai calci di rigore per mano del Milan [Video], e infine ha pareggiato in casa per 2-2 nel ...