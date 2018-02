Un premio per celebrare l' amore al Parco dei Cimini

Monica Guerritore e Enzo D'Alò a Cortinametraggio per il premio Generation Future : La scelta di premiare e proporre progetti che abbiano come protagonisti dei ragazzi o che, per modalità espressive e narrative siano affini al loro mondo, nasce dalla necessità di diffondere messaggi ...

Ermal Meta e Jovanotti tra i nominati al premio Amnesty International Italia 2018 per la canzone dell’anno sui diritti umani : Annunciate le canzoni in lizza per il Premio Amnesty International Italia 2018, riconoscimento assegnato annualmente ai brani di importanza e rilievo sociale. Il Premio è riservato a canzoni che nel corso dell'ultimo anno hanno trattato temi importanti, come quello dei diritti umani. Sono dieci le canzoni nominate per il Premio Amnesty International Italia 2018, che si sono distinte per la musicalità, il genere e il loro contenuto. La ...

Lutto choc nel cinema : è morto nella povertà assoluta. Ingiustizia : proprio lui… Un attore incredibile - si era portato a casa l’ambito premio poi la malattia - la solitudine e l’indigenza lo hanno stroncato : “Una vita difficile e dura - per un uomo così sorprendente” : Una carriera nel mondo del cinema che era iniziata sotto i miglio auspici. Aveva vinto l’Orso d’Argento per la sua interpretazione della pellicola ”Un episodio nella vita di un raccoglitore di ferro” del regista Danis Tanovic, incantando il pubblico per la sua straordinaria interpretazione. Nazif Mujic, il primo d’origine rom a vincere il premio come miglior attore al festival di Berlino nell’edizione 2013, è ...

Un premio per valorizzare cultura Umbria : ANSA, - ROMA, 22 FEB - Un premio giornalistico internazionale per valorizzare le eccellenze gastronomiche, la cultura, i valori e le tradizioni dei colli dell'Umbria nella bassa valle del fiume Tevere:...

Food Sustainability Media Award : un premio per chi racconta i paradossi del cibo (e aiuta a risolverli) : Il Festival del Giornalismo Alimentare rappresenta anche un momento cruciale per tornare a parlare del Food Sustainability Media Award, il premio giornalistico realizzato da BCFN insieme alla Fondazione Thomson Reuters. Del Food Sustainability Media Award si parlerà in due appuntamenti: il 22 febbraio alle 17.10 nel corso dell’incontro “Le mille facce del Food Writing” al quale parteciperà Silvia Landi, Vincitrice della I Edizione per la ...

Usa - morto il premio Nobel per la Medicina Gunter Blobel : E' morto a New York all'età di 81 anni Gunter Blobel, biologo molecolare che nel 1999 vinse il premio Nobel per la Medicina. Il suo merito fu quello di aver scoperto i segnali intrinseci delle ...

Roma Drone Awards 2018 - premio alla Polizia di Stato per i voli anti-terrorismo : La conferenza inaugurale e la cerimonia di premiazione saranno trasmesse in streaming video su www.RomaDrone.it . Roma Drone Awards 2018 Riceveranno i 'Roma Drone Awards 2018' anche due strutture ...

Anche Laura Pausini a Miami per il premio Lo Nuestro il 22 febbraio con la presentazione di Nadie Ha Dicho : Laura Pausini a Miami il 22 febbraio sarà una delle partecipanti al Premio Lo Nuestro. In occasione della sua partecipazione alla cerimonia, l'artista di Solarolo canterà la versione in spagnolo di Non è detto - Nadie Ha Dicho - che ha rilasciato il 26 gennaio in concomitanza con quello in italiano. L'annuncio della partecipazione al Premio arriva direttamente dalle pagine social di Laura PausinntFantastico (Fai quello che sei), nelle quali ...

GIAPPONE " LIBANO Alla fondazione libanese Adyan il 35mo premio Niwano per la Pace : La fondazione promuove la ricerca e altre attività basate su uno spirito religioso e serve la causa della Pace in campi come l'istruzione, la scienza, la religione e la filosofia. Il Premio è ...

premio Canada-Italia per l’Innovazione : un’importante opportunità rivolta a innovatori - ricercatori - scienziati e startuppers italiani : E’ giunta alla sesta edizione l’iniziativa dell’Ambasciata del Canada in Italia: il Premio Canada-Italia per l’Innovazione. Il Premio, nato nel 2013 con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due paesi nei campi della Scienza, Tecnologia, Innovazione e Scienze Sociali è rivolto a ricercatori, accademici, esperti, startupper e innovatori italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con partner, colleghi e omologhi ...

Milan - l'ex Brocchi : 'Gattuso merita un premio per quello che sta facendo' : Cristian Brocchi , ex tecnico del Milan , ora assistente di Fabio Capello al Jiangsu Suning , parla a RMC Sport : ' Gattuso ? Sta facendo un ottimo lavoro, subentrare vuol dire far bene e dimostrare con i risultati che sta facendo qualcosa d'importante. Meriterebbe ora un premio, perché ha tirato fuori il ...

Per Liam Gallagher suo fratello Noel “un falso - peggio di Trump” : esibizione e premio agli NME Awards 2018 (video) : Gli attacchi di Liam Gallagher a suo fratello Noel non sono certo una novità e ormai non farebbero nemmeno più notizia vista la loro frequenza, se non fosse che stavolta l'ex Oasis ha paragonato l'altro ex Oasis nientemeno che al dittatore nordcoreano Kim Jong-un e al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Incontenibile come sempre, Liam Gallagher si è lasciato andare all'ennesima invettiva contro il fratello a margine della sua ...

premio Polar Music 2018 ai Metallica - Nobel della Musica per la prima volta ad una band metal : “Andrà in beneficenza” : Mentre è in scena la tranche europea del loro tour a supporto dell'ultimo album, Hardwired… To Self-Destruct, è arrivata l'assegnazione del Premio Polar Music 2018 ai metallica. Per la prima volta una band metal riesce ad ottenere quello che viene considerato il Premio Nobel della Musica, di cui in passato sono stati insigniti, tra gli altri, artisti come Pink Floyd, Led Zeppelin, Bob Dylan, Sting, Chuck Berry e il nostro Ennio ...

Al via i casting per il premio Terra Jonica 2018 che si svolgerà ad agosto : Tantissime novità in vista della prossima estate per l’organizzazione di moda e spettacolo Giuseppe Stigliano Management e per l’associazione culturale