Brava Carolina Kostner | ma è fuori dal podio Vince Zagitova | 16 anni meno di lei

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Con il punteggio di 212.44 che le è valso il quinto posto nel pattinaggio artistico, l'azzurraha chiuso la sua avventura ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Alla Gangneung Ice Arena ha trionfato come previsto la Russia con il primo posto della quindicenne Alina(239.57) e il secondo posto di Evgenia Medvedeva (238.26). Bronzo alla canadese Kaetlyn Osmond (231.02).recupera una posizione rispetto al programma corto, in cui era stata penalizzata da una serie di imprecisioni, e chiude al quinto posto. A 31non è ancora il momento di smettere, spiega al termine della gara, ma certo la concorrenza è sempre più agguerrita. Anche la stella del pattinaggio femminile Medvedeva si è dovuta piegare alla brillantissima, che ha ben 16die impressiona per la sua regolarità.