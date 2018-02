Chi vincerà le elezioni politiche? Le previsioni dei social

Trump - 'Chi semina discordia non vincerà' : ANSA, - NEW YORK, 16 FEB - "Non possiamo permettere a quelli che seminano confusione, discordia e rancore di vincere": lo afferma Donald Trump commentando gli sviluppi del Russiagate. "E' tempo di ...

Sondaggi - a decidere Chi vincerà saranno 35 collegi al Sud : Chi vincerà le prossime elezioni? Lo scopriremo solo a urne chiuse, quando le schede saranno conteggiate. In attesa di saperlo, però, proseguono i Sondaggi (domani usciranno gli ultimi prima del "silenzio" imposto dalla legge nelle ultime due settimane prima del voto). Un gruppo di studiosi ha elaborato Rosatellum.info, dove si analizzano, collegio per collegio, le intenzioni di voto degli elettori. Perché al di là delle ...

Sicurezza - immigrazione e criminalità : il sondaggio che svela Chi vincerà le elezioni : C'è un motivo per cui tutti i partiti considerano i fatti di Macerata , il brutale omicidio di Pamela Mastropietro prima e la folle sparatoria di Luca Traini contro gli africani poi, l'evento-chiave ...

Sondaggi elezioni 2018 - Chi vincerà? Tutte le rilevazioni per politiche e regionali : elezioni, è iniziato il conto alla rovescia: il 4 marzo 2018 gli italiani potranno tornare alle urne...

Festival di Sanremo - Chi vincerà?| : Tra le guest star anche il trio Nek-Pezzali-Renga. La cantante romagnola duetta con Baglioni, ed è standing ovation |

Sanremo 2018 : Chi vincerà? Ecco l’albo d’oro con tutti i trionfatori del Festival : Ermal Meta e Fabrizio Moro - Sanremo 2018 Il Festival di Sanremo 2018 sta per conoscere il suo vincitore e in molti sono pronti a scommettere che si tratterà di una coppia. Dopo il fattaccio del plagio, poi rientrato, Ermal Meta e Fabrizio Moro accedono da favoriti alla serata finale. Un successo che in molti sono pronti a dare per scontato, ma due ‘outsider’ si sono prepotentemente fatti sotto: si tratta di Ron e Lo Stato ...

Festival di Sanremo - Chi vincerà? | : Tra le guest star anche il trio Nek-Pezzali-Renga. Ieri ascolti record: oltre 10 milioni di spettatori. Celentano: «Complimenti, capitano Claudio» |

Sanremo 2018 - Chi vincerà? Ecco i possibili candidati al podio (e Chi già avanza su Spotify) : L’anno scorso era più semplice. Che vincesse Gabbani sorpassando la Mannoia e che Meta si conquistasse la medaglia di bronzo era un vaticinio sereno, per l’osservatore esperto di cose sanremesi: le altre canzoni del lotto non possedevano i requisiti per contrastare l’ascesa di queste tre. Stavolta il pronostico risulta più insidioso, soprattutto per gli scommettitori che volessero giocarsi il terno del podio. Una buona combinazione potrebbe ...

Sanremo 2018 - Chi vincerà? Ecco i nostri 5 favoriti : Sta per calare il sipario sulla 68esima edizione del Festival di Sanremo, e più che tempo di bilanci, a poche ore dalla...

Sanremo 2018 - Chi vincerà? Ecco come funziona il voto e Chi sono i candidati al podio : Ultimo è arrivato primo nelle Nuove Proposte (si, l’hanno già detta in molti), ora chi vincerà nella categoria Campioni della 68esima edizione del Festival di Sanremo? sono almeno sette i grandi candidati, perlomeno per il podio finale. Chi potrà contare sia sulla “qualità” (stasera conterà il 20% sull’esito finale), sia sulla sala stampa (30%), che su un forte seguito “televotante” (50%) sono Ermal Meta e ...

Sanremo 2018 Chi vincerà? Favoriti e pronostici della Finale : Sanremo 2018 CHI vincerà? Stasera sabato 10 febbraio andrà in onda su Rai 1 la serata Finale del 68° Festival della Canzone Italiana. Tutti si chiedono chi sono i Favoriti per la vittoria. Ecco tutti i pronostici sui vincitori. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Sanremo 2018 chi vincerà? Favoriti e pronostici della Finale Nonostante la brutta vicenda che ha messo a rischio la loro continuazione in gara per aver inserito nella canzone un ...

Dubai Tour - Chi vincerà la maglia blu? Ecco il percorso dell'ultima tappa della corsa : L'ultima tappa del Dubai Tour è adatta alle ruote veloci. Ecco il percorso della frazione che deciderà il vincitore della classifica generale L'ultima tappa del Dubai Tour è adatta ai velocisti. I ...

Chi vincerà Sanremo? Il sondaggio in sala stampa : Chi vincerà il 68° Festival di Sanremo? Lo abbiamo chiesto ai giornalisti presenti in sala stampa ma occhio alla sorpresa finale.

Sanremo 2018 - le quote Sisal Matchpoint : Chi vincerà il Festival : All'indomani della prima serata del Festival di Sanremo 2018, con la classifica provvisoria sono arrivate le prime bocciature, alcune conferme e le immancabili sorprese. Il primo ascolto delle canzoni ...