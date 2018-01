IL FILO NASCOSTO di Daniel Day-Lewis 2018

Il FILO NASCOSTO di Jonny Greenwood : Jonny Greenwood, Standing On The Corner, Black Rebel Motorcycle Club, Chris Dave and the Drumhedz, Young Fathers: cinque canzoni per il weekend. Leggi

Ascoltare Il FILO nascosto : Da qualche ora è disponibile in streaming la colonna sonora del film, affidata a Jonny Greenwood (il chitarrista dei Radiohead), alla quinta collaborazione con Paul Thomas Anderson dopo Il petroliere ...

Ascoltare Il FILO nascosto : E' uno tra i film più attesi del 2018, Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson . Nelle sale dal 22 febbraio, distribuito da Universal, è ambientato nella Londra degli anni '50 e incentrato sul mondo del celebre stilista Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis, che ha già annunciato il ritiro dalle scene dopo questo film). Da qualche ora è disponibile in streaming la colonna sonora del film, ...

Daniel Day Lewis - un video omaggio con tutte le interpretazioni fino all’ultima ne Il FILO Nascosto : Quando lo scorso giugno ha annunciato il suo addio al cinema tutto lo showbiz ha avuto un sussulto perché un attore dal talento admantino come quello di Daniel Day Lewis è un bene che nessuno avrebbe potuto perdere. Il FattoQuotidiano.it vi mostra un video fanmade con le sue interpretazioni, per cui il 60enne tre volte premio Oscar si preparava per mesi. L’ultima perfomance è quella de Il ...