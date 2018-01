I Turpins e i tredici figli secondo la psicologia dello sviluppo

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) Il caso tristemente noto dei coniugie dei loro 13VIDEO ha sconvolto la California, e mentre su di esso sono concentrate le ricerche delle forze dell’ordine che stanno portando alla luce di particolari sempre più inquietanti, le attenzioni di medici, psicologi e psichiatri sono rivolte alle vittime e al futuro che le aspetta. Un occhio allainfantile Non è certo la prima volta che gli studiosi della #Psiche si imbattono in bambini che hanno vissuto la loro infanzia in una forte deprivazione socio-culturale: dal caso del Selvaggio dell’Averyon, numerosi studi sia sugli animali che sugli uomini hanno portato alla scoperta del Periodo critico: un periododel bambino nel quale è necessario che avvengano determinati tipi di esperienze, affinché possano svilupparsi normalmente le abilita' percettive di un individuo. Concluso questo periodo, ...