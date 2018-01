Calciomercato Napoli News | Maksimovic in Russia? Se parte c’è Barba Ultime notizie

Grimaldo al Napoli? / Calciomercato news - un vice di Ghoulam troppo costoso? Trattativa avanzata : Grimaldo al Napoli? la dirigenza campana ha fiutato l'affare di Calciomercato per la prossima estate. Giuntoli è in Portogallo per trattare con il Benfica: profilo troppo costoso?.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:11:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Thauvin e Younes operazioni complicate (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la squadra partenopea non perde di vista il tedesco Younes e attenzione a Thauvin, ma…(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 11:49:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Reina decide a breve - sale Perin (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l’estremo difensore del club campano, Pepe Reina, deciderà a breve il da farsi, intanto sale Perin(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:25:00 GMT)

Calciomercato Napoli e Roma : Deulofeu - le ultime dalla Spagna : ... Monchi lo ha già avuto al Siviglia Calciomercato Napoli Roma Deulofeu / Duello Napoli-Roma per Gerard Deulofeu : secondo quanto si legge in Spagna sulle pagine di 'Sport', il motivo per cui la ...

GRIMALDO AL NAPOLI? / Giuntoli in Portogallo - Calciomercato news : si lavora per il terzino in vista di giugno : GRIMALDO al NAPOLI? Giuntoli in Portogallo, calciomercato news: si lavora per il terzino del Benfica in vista della sessione del prossimo giungo. Si parla di trenta milioni di euro.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:32:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Giuntoli in Portogallo : assalto a Grimaldo - i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante vittoria ottenuta con l’Atalanta. I partenopei hanno battuto una propria ‘bestia nera’ espugnando un campo ostico con un goal di Dries Mertens, che ha interrotto il digiuno in campionato dopo 84 giugno di astinenza. La squadra di Sarri ora è già proiettata al prossimo impegno con il Bologna al ‘San Paolo’. Il ds Giuntoli, invece, incassato il ...

Calciomercato - parla l’agente Pasqualin : “ecco cosa faranno Roma e Napoli” : “Come da tradizione, questo di gennaio non e’ un mercato che infiamma la fantasia dei tifosi: e’ insulso, di scarso appeal, con nomi non eccitanti. Bisogna lavorare con la fantasia e fare ad esempio come l’Inter, che fa un mercato di fantasia”. Lo ha detto ai microfoni di ‘La politica nel pallone’, su Gr parlamento, il procuratore sportivo ed avvocato Claudio Pasqualin. “cosa deve fare Rafinha per ...

Calciomercato Napoli / News - Sarri sul futuro : "non penso al contratto o alla clausola" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro e della possibilità di inserire una clausola rescissoria nel suo prossimo contratto(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:53:00 GMT)

