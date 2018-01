Ligue 1 | Neymar ne fa 4 | il Psg vince 8-0! Ranieri | rigore-beffa al 96' | 1-1

Ligue1 - Psg-Dijon 8-0 : record di Cavani e poker di Neymar : ROMA - Strapotere Psg . Non c'è storia nel turno infrasettimanale della Ligue1 : alla 21esima giornata il cammino i parigio sono diretti verso la vittoria finale. La squadra di Emery ne segna 8 al ...

Ligue 1 - il Psg è uno spettacolo : Neymar forza 4 - contro il Dijon finisce 8-0! : Il Psg continua a dominate la Ligue 1 ed asfalta con un risultato clamoroso il Dijon. Alle 19 blitz del Lione contro il Guingamp mentre ieri il Marsiglia aveva vinto contro lo Strasburgo. Alle 21 dominio del Psg che dà spettacolo davanti al pubblico amico, il successo di 8-0 contro il Dijon non lascia repliche. I padroni di casa chiudono in primo tempo già sul 4-0, in rete Di Maria (doppietta), Cavani e Neymar, nella ripresa la musica non ...

Ligue 1 - Neymar show : il Paris Saint Germain spazza via il Rennes : Rennes-Paris Saint Germain 1-4, cronaca, tabellino e statistiche RISULTATI E CLASSIFICA DI Ligue 1 Tutte le notizie di Ligue 1

Ligue1 : doppietta Neymar - Psg vince 4-1 a Rennes : Dopo il 4-0 del Monaco a St.Etienne, il Psg vince 4-1 a Rennes con una doppietta di Neymar e gol di Cavani e Mbappè. I parigini mantengono il +9 di vantaggio sui monegaschi. Un classico tornato d'...

DIRETTA / Rennes PSG (risultato live 0-2) streaming video e tv : Neymar e Mbappè la sbloccano (Ligue 1) : Rennes PSG streaming video e DIRETTA tv, probabili formazioni, orario quote e risultato live (Ligue 1). Alle ore 17:00 di questa sera, i parigini di nuovo in campo per il diciottesimo turno(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 17:21:00 GMT)

Ligue 1 - Strasburgo-Psg 2-1 : prima sconfitta per Neymar e compagni : TORINO - Stop a sorpresa ma a guardare la classifica tutto sommato 'indolore' per il Psg , che cade sul campo dello Strasburgo e incassa così la prima sconfitta del campionato dopo 13 vittorie e due ...

Ligue 1 : Neymar e Cavani lanciano il Psg - Marsiglia al secondo posto : Il Nizza, in 10 per l'espulsione di Dante, piega 1-2 il Tolosa con i gol di Balotelli e Srarfi. Sconfitte pesanti per Monaco e Lione