Cina | rapporto necessari +31 mln lavoratori nel settore di manifattura smart entro 2035

Unappena pubblicato indica che la crescente domanda didell’industria manifatturiera intelligente indovrebbe superare i 31 milioniil, con la crescita del. Ilsulle tendenze occupazionali dei talenti orientati alle applicazioni nell’ambito delle nuove forze produttive di qualita’, il primo del suo genere in, e’ stato pubblicato dalla Renmin University cinese con l’obiettivo di esplorare sistematicamente questo gruppo di talenti speciali emergenti, fornendo un riferimento alle imprese manifatturiere per la selezione e la coltivazione di personale qualificato, ha riportato oggi il “Science and Technology Daily”. Secondo il, le persone che ricoprono ruoli come capi di team, tecnici e ispettori della qualita’ nelle imprese manifatturiere intelligenti, un gruppo definito “colletti viola” nel, stanno diventando una forza trainante per la trasformazione delmanifatturiero.