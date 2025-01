Quotidiano.net - Giorgia Meloni su triangolazione diplomatica con Iran e Usa: caso Abedini al vaglio

Leggi su Quotidiano.net

"C'è stato un lavoro dicone Usa. Per quello che riguarda una svolta nel, non direi che c'è stato un momento di svolta perchè la questione è stata seguita dall'inizio. Le interlocuzioni con l'sono di naturae di intelligence, il governo è tenuto alla riservatezza in questi casi. Mantovano è stato al Copasir ed è pronto a tornare nelin un'ulteriore audizione, ricordiamo che insono presenti altri 500 italiani e bisogna essere molto cauti". Lo ha detto la premiernel corso della conferenza stampa con i giornalisti. "Per quello che riguardailè aldella ministero della Giustizia, c'è untecnico e politico, e secondo il trattato con gli Stati Uniti. E' una vicenda che bisogna continuare a discutere con gli amici americani: avrei voluto parlarne con Biden - che è ha dovuto annullare il viaggio e a cui mandiamo la nostra solidarietà.