Lanazione.it - Scuola, quattro squadre per risolvere le infiltrazioni d'acqua al Fossati-Da Passano

La Spezia, 8 gennaio 2024 – Nella mattina e nel pomeriggio di oggi si sono svolti – e proseguiranno anche nella giornata di domani – gli interventi del personale tecnico della Provincia della Spezia per individuare e, quindi,le problematiche dovute ad una imprevista infiltrazione diche nella giornata di ieri ha coinvolto l'edificio che ospita l'istituto-Da. Sul posto sono state inviatediverse composte da tecnici ed operai, una per ogni area interessata dalla problematica ed una operante nella zona del tetto in cui sono in corso le previste lavorazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura scolastica. I tecnici della Provincia hanno verificato la sicurezza dei controsoffitti ed hanno ricercato le probabili 'vie d'' che hanno portato al verificarsi della problematica evidenziatasi ieri.