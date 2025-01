Bergamonews.it - Vaccino antinfluenzale da record: il Lombardia quasi 2 milioni di dosi

Prosegue inla campagna vaccinalecon numeri, a breve saranno raggiunte le 2di somministrazioni, 1.977.051 sono già state effettuate e registrate, mentre altre 47.000sono state distribuite ai medici di medicina generale che hanno già somministrato e stanno procedendo alla registrazione.Risultati positivi anche per gli hotspot infettivologici distribuiti in tutte le Asst, iniziativa sperimentale di Regioneche ha l’obiettivo di migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali durante i mesi invernali nelle fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di medicina generale (MMG). Si tratta di strutture operative dalle 20 alle 24 dal lunedì al venerdì e in fascia oraria diurna il sabato, la domenica, nei giorni festivi e prefestivi.