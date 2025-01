Thesocialpost.it - Matthias Valongo, ritrovato il ragazzo scomparso: cos’è successo

, il giovane ventiduenne che risultavada sabato 4 gennaio 2025, ha finalmente fatto ritorno a casa. Ora si trova nel suo alloggio in corso San Maurizio, a Torino, insieme alla sua fidanzata Sveva. La notizia è stata confermata dalla stessa Sveva, che oggi, martedì 7 gennaio, ha dichiarato: “Finalmente è di nuovo qui. Possiamo voltare pagina”.L’allontanamento improvvisoL’episodio che ha dato origine a questa vicenda risale a quattro giorni fa, quando, in seguito a un litigio con Sveva, ha lasciato il loro alloggio senza dare più notizie. La descrizione fornita dalla ragazza è stata fondamentale per le ricerche: “Indossava un cappotto grigio scuro, un cappello di lana bianco, degli anfibi con lacci, dei pantaloni neri da montagna e una sciarpa a quadri bianchi e grigi”.