Lotteria Italia dov' è stato venduto il biglietto vincente di Affari tuoi | una coincidenza clamorosa

Ilda 5 milioni di euro della2024 èpresso l'Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. E' quanto apprende Agipronews. Il secondo ticket da 2,5 milioni èinvece acquia Pesaro presso il Tabacchi di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A; ilvincitore del quinto premio da 1 milione, riporta Agipronews, èpresso un'area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest presso l'Autostrada A4 Serenissima SNC, a Dolo, in provincia di Venezia. I cinque milioni di euro sono andati alT 173756.