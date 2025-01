Ilrestodelcarlino.it - Trerè presidente del tribunale di Ravenna

E’ fissato per lunedì 13 gennaio il giuramento, a palazzo di giustizia, del nuovodeldiGiovanni; subentra a Michele Leoni, che si era dimesso nell’ottobre del 2023. Giovanniha 63 anni ed è stato nominato dal Csmdeldinell’ottobre scorso. E’ nativo di Forlì dove peraltro ha lavorato per quindici anni, dal 2003 al 2018, prima come giudice dell’udienza preliminare e giudice delle indagini preliminari e poi comedella sezione penale del. Nel novembre del 2018lasciò Forlì (dove peraltro aveva ricoperto anche l’incarico temporaneo al vertice del) per la Corte d’appello di Ancona.