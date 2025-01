Ilrestodelcarlino.it - Pedopornografia e truffe, caccia ai cybercriminali

online,, cyberterrorismo, attacchi hacker e reati contro la persona. Nel 2024 gli investigatori della Polizia Postale hanno avviato 54mila e 554 indagini, che hanno portato alla denuncia di settemila e 884 persone, dato in linea con il 2023 quando erano stati segnalati all’autorità giudiziaria 7mila e 780 soggetti per quelle tipologie di reati informatici. Molte delle notizie di reato sono giunte negli uffici della Polizia di Stato attraverso il Commissariato online. In particolare la squadra di contrasto allaonline del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Marche di Ancona ha monitorato più di 200 spazi web rilevandone 50 con contenuti illeciti, ha trattato 14 casi a seguito di denunce ed altri 27 a seguito di segnalazioni da associazioni.