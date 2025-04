Lapresse.it - Manifestazione alla Sapienza in ricordo di Ilaria Sula: “Delitto frutto di sistema patriarcale”

Un migliaio di studenti e studentesse sono scesi in piazza all’Università Ladi Roma per unaindi, la studentessa 22enne dell’Ateneo romano uccisa dall’ex fidanzato. “Non è stato un raptus, un momento di follia a uccidere– hanno urlato dal megafono i manifestanti – ma è il senso di supremazia dell’uomo sulla donna. Tutto questo èdi un“. Dal palco, in piazzale Aldo Moro, si sono alternati interventi e storie personali: “può essere ognuna di noi”, hanno detto le studentesse. Laè poi proseguita con un corteo transfemminista “rumoroso” all’interno della città universitaria. Corteo occupa cantiere Università LaIl corteo transfemminista ha occupato il cantiere interno all’Università La, che circonda il Rettorato.